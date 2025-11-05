Στην Αθήνα τον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο και θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

H ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας, αναμένεται να οριστεί από το Μέγαρο Μαξίμου και να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Την είδηση έκανε γνωστή η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού.