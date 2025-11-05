Στην Αθήνα τον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο και θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
H ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας, αναμένεται να οριστεί από το Μέγαρο Μαξίμου και να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
Την είδηση έκανε γνωστή η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού.
- Βορίζια: Αψηφά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης και επιστρέφει - «Ωρολογιακή βόμβα» το χωριό
- Μαμντάνι: «Απόψε δώσατε εντολή για αλλαγή» - Οι 4 προκλητικές λέξεις που είπε στον Τραμπ μετά τη νίκη
- Αρπάχτηκαν on air Γκλέτσος – Μουτίδου για το «αν το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»
- Χαμός σε καλλιστεία: Διοργανωτής ταπεινώνει διαγωνιζόμενη και η Μις Υφήλιος φοράει το παλτό της και φεύγει
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.