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Στο ΑΤ Συντάγματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκδοση νέας ταυτότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προκειμένου να εκδώσει νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | Γραφείο Τύπου
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Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εκδώσει το νέο δελτίο ταυτότητας.

 Ο πρωθυπουργός πέρασε όλες τις διαδικασίες και ρώτησε τον αστυνομικό για τον τρόπο κατα τον οποία θα παραλάβει τη νέα ταυτότητα.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Γραφείο Τύπου

 

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