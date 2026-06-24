Στο ΑΤ Συντάγματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκδοση νέας ταυτότητας

Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εκδώσει το νέο δελτίο ταυτότητας.

Ο πρωθυπουργός πέρασε όλες τις διαδικασίες και ρώτησε τον αστυνομικό για τον τρόπο κατα τον οποία θα παραλάβει τη νέα ταυτότητα.

Γραφείο Τύπου