Στο ΑΤ Συντάγματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκδοση νέας ταυτότητας

Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εκδώσει το νέο δελτίο ταυτότητας.
Ο πρωθυπουργός πέρασε όλες τις διαδικασίες και ρώτησε τον αστυνομικό για τον τρόπο κατα τον οποία θα παραλάβει τη νέα ταυτότητα.
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