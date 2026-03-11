Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Αντετοκούνμπο: «Επιλέχθηκε για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας»

Ανάρτηση η σχετικά με την απονομή του Ευρωπαϊκού Τάγματος της Αξίας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι ο κορυφαίος διεθνής μας και superstar του ΝΒΑ «ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες» και επιλέχθηκε ομόφωνα για το βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Χ και συμπλήρωσε:
«Ο Γιάννης, μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη. Συγχαρητήρια Γιάννη!».
