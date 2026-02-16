Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ: Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως παρατηρητής

Στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκαλεί στις 19 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει παρατηρητή η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην Ουάσινγκτον θα μταβεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» προβάλλεται ως διεθνής μηχανισμός με αποστολή την επίβλεψη και υποστήριξη ειρηνευτικών διαδικασιών σε πολεμικές συγκρούσεις, ενώ έχει δεχτεί κριτική ότι η λειτουργία του «συγκρούεται» με εκείνη του ΟΗΕ.

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν παράλληλα ως παρατηρητές η Κύπρος και η Ιταλία, διαμορφώνοντας ευρωπαϊκή παρουσία στο νέο σχήμα.