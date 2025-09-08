Μενού

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χαφτάρ: Συζητήθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας - Λιβύης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβύης.

Reader symbol
Newsroom
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Μπελγκασεμ Χαφτάρ
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Χαφτάρ
  • Α-
  • Α+

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ