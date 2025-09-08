Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χαφτάρ: Συζητήθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας - Λιβύης

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.
