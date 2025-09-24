Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μανχάταν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στο Μανχάταν.
Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη βράβευση του από το Ίδρυμα John Templeton.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η συνάντηση έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, ενώ κατά την άφιξή του στην Αρχιεπισκοπή, τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκαν , μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ο οποίος υπήρξε και καθηγητής του Πρωθυπουργού, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, καθώς και ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου, κ. Αέτιος.
- Σκληρό μήνυμα από την ηγεσία της Δικαιοσύνης για Πάνο Ρούτσι: «Οι συγγενείς να μην παρασύρονται»
- Απίστευτες εικόνες στη Βοιωτία: Η 62χρονη έβαλε σκυλιά να επιτεθούν σε δημοσιογράφο on air
- Έγκυος η Βέρα Μακρομαρίδου: Η φωτογραφία της ηθοποιού από «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
- Εθνικά μπούτια και εθνικά κόμπλεξ - Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Σταυρόπουλο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.