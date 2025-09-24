Μενού

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μανχάταν

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Μητσοτάκης - Βαρθολομαίος | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στο Μανχάταν.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη βράβευση του από το Ίδρυμα John Templeton.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συνάντηση έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, ενώ κατά την άφιξή του στην Αρχιεπισκοπή, τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκαν , μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ο οποίος υπήρξε και καθηγητής του Πρωθυπουργού, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, καθώς και ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου, κ. Αέτιος.

