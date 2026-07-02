Συνάντηση Μητσοτάκη με τον υποψήφιο γ.γ. του ΟΗΕ Macky Sall: Τι συζητήθηκε

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Macky Sall, υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και πρώην Πρόεδρο της Σενεγάλης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Sall ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμα και τις προτεραιότητές του για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Aνταλλάγησαν ακόμη απόψεις για τη θέση της Αφρικής και των χωρών του Παγκοσμίου Νότου στο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης.
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