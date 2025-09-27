Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ντόναλντ Τραμπ – Η δεξίωση του Αμερικανού Προέδρου

Στο δείπνο που παρέθεσε ο Προέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη αποτιμάται θετικά καθώς «από αμερικανικού εδάφους εστάλησαν κρίσιμα μηνύματα για την οικονομία την ενέργεια και τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας σε γεωπολιτικό επίπεδο». Ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα, να ανακαλέσει την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας πως «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων». Η Ελλάδα αναζητεί την ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία και τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύσεις υπέρ και των δύο λαών, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μόνο ένα θέμα προς επίλυση, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά συνδέει άμεσα το casus belli με την επιδίωξη συμμετοχής της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα SAFE.

«Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή του πολέμου»

«Πρέπει να ακολουθήσουμε το μονοπάτι διπλωματίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας την προσήλωση της Ελλάδας στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και τις εθνικές κόκκινες γραμμές στον ελληνοτουρκικό διάλογο. «Τα ήρεμα ύδατα που έχουμε τα τελευταία δύο έτη δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε άλλες ατραπούς. Πρέπει να μας επιτρέψουν επωφελεία και των δύο λαών μας κοιτώντας προς τα εμπρός, στο διάλογο, στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και φυσικά στο όραμα μίας περιφέρειας που δεν θα ορίζεται από την αντιπαλότητα αλλά από την ευημερία. Έχουμε μόνο ένα θέμα προς επίλυση την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και την αποκλειστική οικονομική ζώνη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όσον αφορά τη Γάζα σημείωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, τότε το Τελ Αβίβ κινδυνεύει να μείνει χωρίς συμμάχους. Ο πρωθυπουργός τόνισε για ακόμα μια φορά την ανάγκη να προχωρήσει τάχιστα το εγχείρημα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Κοπεγχάγη τον επόμενο μήνα απομακρύνεται, αφού ο Τούρκος πρόεδρος κατά πληροφορίες δεν θα μεταβεί στη Δανία για την άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα θετικά του ταξιδιού περιλαμβάνεται και η πρώτη επαφή του κ. Μητσοτάκη με την νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ η Αθήνα εκτιμά ότι είναι ζήτημα χρόνου μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αμερικανό πρόεδρο.

Ο πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με ηγέτες και επενδυτές, ενώ στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους ηγέτες, ο κ. Μητσοτάκης είχε συζήτηση σε καλό κλίμα με τον αμερικανό πρόεδρο.

Για το Κυπριακό ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε νωρίτερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ξεκαθάρισε ότι όλες οι αποφάσεις πρέπει να ταυτίζονται με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και το ενδιαφέρον από την κυπριακή πλευρά για την ηλεκτρική διασύνδεση διαπιστώθηκε ότι παραμένει «ζωντανό και ενεργό».

«Η Ελλάδα είναι στο πρόγραμμα των F – 35»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, η Αθήνα επιδιώκει διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και δεν δείχνει να ανησυχεί για το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η Ελλάδα ήδη έχει εισαχθεί. «Το 2019 η Τουρκία είχε παραγγείλει 100 F-35. Εμείς δεν είχαμε ούτε ένα αναβαθμισμένο F-16, δεν ήμασταν στο πρόγραμμα των F-35, ούτε είχαμε αγοράσει τα Rafale. Σήμερα έχουμε 42 αναβαθμισμένα F-16 σε έκδοση VIPER (από τα 82 που θα έχουμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος εντός της επόμενης διετίας), 24 Rafale και είμαστε στο πρόγραμμα των F-35. Ενισχύουμε και θωρακίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ώστε να διαθέτουμε σημαντικό ποιοτικό πλεονέκτημα. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε», αναφέρουν πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, ως απάντηση και στις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης για τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

«Καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου»

Σχετικά με τη Γάζα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».

«Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός.

Όμως,τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων». Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών.

«Δε δεχόμαστε αλλαγή συνόρων με τη βία»

Όσον αφορά στο Ουκρανικό, υπογράμμισε ότι «δεν δεχόμαστε την αλλαγή συνόρων με τη βία» και συμπλήρωσε ότι «δεν μπορεί να υπάρχει φόρμουλα ειρήνης χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι».

Από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε σε παγκόσμια εγρήγροση για την κατάσταση στο Σουδάν και τον κίνδυνο που ελλοχεύει για μια μεταναστευτική κρίση.

«Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να συζητούμε με τη Λιβύη, έχουμε αντικείμενες ακτές. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο στη συζήτηση αυτή», αναφέρουν πληροφορίες απο την ελληνική πλευρά.

«Στόχος να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας»

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας «Στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ξεκάθαρο στόχο: να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας, να οικοδομήσουμε συμμαχίες και να προωθήσουμε λύσεις σε διεθνείς προκλήσεις».