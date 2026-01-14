Συνάντηση Τασούλα με Καραμανλή: Όσα συζήτησαν οι «παλιόφιλοι» στο προεδρικό Μέγαρο

Σε άριστο κλίμα έγινε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Η συνάντηση κράτησε μία ώρα. Οι δύο πολιτικοί άντρες γνωρίζονται από το 1977, όταν ο Πρόεδρος ήταν πρωτοετής και ο πρώην Πρωθυπουργός, τελειόφοιτος της Νομικής Αθηνών.

Η γνωριμία τους έγινε σε εκδήλωση της Κυπριακής πρεσβείας για την απελευθέρωση του Αχιλλέα Κυπριανού, γιου του προέδρου της Κύπρου, Σπύρου Κυπριανού, ο οποίος είχε απαχθεί, ενώ ήταν συμφοιτητής τους στην Νομική.

Ο Κωνταντίνος Τασούλας είχε υπηρετήσει στην κυβέρνηση Καραμανλή ως υφυπουργός Άμυνας την περίοδο 2007-2009.

Συνάντηση Τασούλα με Καραμανλή

Ο λόγος της συνάντησης Τασούλα - Καραμανλή

Η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα. Μίλησαν για τη ρευστότητα που υπάρχει στις διεθνείς εξελίξεις καθώς και για τα συμβαίνοντα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας.

Το ενδιαφέρον και των δύο για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό είναι σταθερό και δεδομένο, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τα εθνικά μας θέματα.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας να δρομολογήσει συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου, ανάμεσα στις οποίες οι πρώην πρωθυπουργοί κατέχουν αυτονοήτως κορυφαία θέση.

Ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και θα ακολουθήσει πρόσκληση του Προέδρου και στους επόμενους πρώην πρωθυπουργούς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πιστεύει ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημοσίου βίου και στο πλαίσιο αυτό έχει σημασία η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων.