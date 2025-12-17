Σύνοδος ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων: «Σταθερά υπέρ της διεύρυνσης η Ελλάδα»

Στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων, η Ελλάδα επανέλαβε τη σταθερή στήριξή της στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι αποτελεί επένδυση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Η ελληνική θέση παραμένει ότι η ενταξιακή πορεία είναι αυστηρά εξαρτώμενη από τις επιδόσεις κάθε υποψήφιου κράτους, απαιτεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και πλήρη συμμόρφωση με τα προαπαιτούμενα, ιδίως στον τομέα των σχέσεων καλής γειτονίας και της τήρησης διεθνών συμφωνιών. Παράλληλα, η χώρα υπογραμμίζει ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται εντός της ΕΕ, εφόσον πληρούνται οι αναγκαίοι όροι.

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, βασικά θέματα συζήτησης αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία και οι προσπάθειες ειρήνευσης, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2026-2027, καθώς και το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η διεύρυνση της ΕΕ, η γεωοικονομία και η ανταγωνιστικότητα. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω Δανείου Επανορθώσεων από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια, η Ελλάδα δηλώνει κατ’ αρχήν θετική, υπό την προϋπόθεση της μέγιστης δυνατής νομικής και δημοσιονομικής ασφάλειας, ζητώντας παράλληλα αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων από την Κομισιόν.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προτείνει την ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής σε περίπτωση χρήσης εγγυήσεων, ώστε τυχόν σχετικές δημόσιες δαπάνες να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς στόχους. Τέλος, όσον αφορά το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι ανταγωνιστικότητα και Πολιτική Συνοχής είναι συμπληρωματικοί στόχοι πρώτης προτεραιότητας, όπως και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, για τις οποίες απαιτούνται διακριτοί και επαρκείς πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.