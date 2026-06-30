Θέτοντας ως βασικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών τη «σταθερότητα ή αβεβαιότητα», με κεντρικό σύνθημα «το είπαμε – το κάνουμε» και την υπόσχεση ότι «θα κάνουμε ακόμα περισσότερα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει στην ανάδειξη των πεπραγμένων της κυβέρνησης και την αξιοπιστία της συνέπειας των προεκλογικών της δεσμεύσεων ως απόδειξη ότι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο της χώρας.

Οδικός χάρτης για το β’ εξάμηνο του 2026

Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο (στις 11.00) ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει νέο μήνυμα για «γκάζι», βάζοντας παράλληλα φρένο στα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο μέσω του οδικού χάρτη των προτεραιοτήτων ανά υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, που θα παρουσιάσουν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Πέρα από το «καλάθι» της ΔΕΘ άνω του 1 δις ευρώ, που θα σχηματοποιηθεί καλύτερα εντός του Ιουλίου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις βασικές προτεραιότητες του β’ εξαμήνου συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση των Πολεοδομιών με την υπαγωγή τους στο Κτηματολόγιο, το νέο Εθνικό Απολυτήριο, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για ΑΠΕ, τουρισμό και βιομηχανία, μεγάλα έργα όπως η επέκταση του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και η ολοκλήρωση του Ε65.

«Σταθερότητα ή περιπέτειες»

Έχοντας μπει ουσιαστικά άτυπα στην προεκλογική περίοδο, ο κ. Μητσοτάκης κινητοποιεί τον κομματικό μηχανισμό εντείνοντας τις περιοδείες του. Χθες, επισκέφθηκε το Αιγάλεω βάζοντας στο επίκεντρο και το ανακαινισμένο με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Κέντρο Υγείας, ενώ την Παρασκευή (03/06) προγραμματίζει επίσκεψη στην Πεντέλη.

Βάζοντας στο στόχαστρο εμμέσως τον Αλέξη Τσίπρα και επιχειρώντας να αποδομήσει το λεγόμενο rebranding, άφησε αιχμές για «νεοσσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν» και έκανε λόγο για «πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό», απευθυνόμενος ο ίδιος στην «Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς» και τη «σιωπηλή πλειοψηφία» που όπως τόνισε ξέρει καλά ότι υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες, αλλά γνωρίζει επίσης ότι «το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του “βαθέος κράτους”, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία».

«Φλερτ» στους αναποφάσιστους

Είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να συσπειρώσει την παραδοσιακή βάση της παράταξης, αλλά και να επαναπροσεγγίσει απογοητευμένους ψηφοφόρους που στέκονται κριτικά απέναντι στη ΝΔ, έχουν μετακινηθεί στη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων, αλλά αποστρέφονται τις περιπέτειες και τα ρίσκα.

Πρόκειται για ψηφοφόρους που στήριξαν τη ΝΔ στις εκλογές του 2029 και 2023 τους οποίους επιδιώκει να ενεργοποιήσει τη μέρα των εκλογών και έως τότε να έχει πείσει πως μόνο η ΝΔ μπορεί να εξασφαλίσει την πολύτιμη πολιτική σταθερότητα.

Διόλου τυχαία δεν ήταν η αναφορά του χθες από το Αιγάλεω σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις καθημερινές «μάχες του πληκτρολογίου» στο διαδίκτυο.

Το «μενού» του Υπουργικού Συμβουλίου

Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιαστούν επίσης ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου το πρώτο εξάμηνο του 2026, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τη δημιουργία κινήτρων στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης και την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Στα ενδιαφέροντα η εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης των προσώπων για την ηγεσία του Αρείου Πάγου και η ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τη δρομολόγηση «καθαρών» πληρωμών ύψους άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγούς μέσω της ΑΑΔΕ.