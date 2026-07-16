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ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και η Πόπη Τσαπανίδου - Η επιστολή στον Κακλαμάνη

Την απόφασή της να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να ανεξαρτητοποιηθεί ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της στον Νικήτα Κακλαμάνη.

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Η Πόπη Τσαπανίδου στην ορκωμοσία | Eurokinissi
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Ραγδαίες εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στον ΣΥΡΙΖΑ για ακόμη μια ημέρα, καθώς την απόφασή της να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου η Πόπη Τσαπανίδου.

Συγκεκριμένα, η βουλεύτρια Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, δηλώνει πως αποχωρεί από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και πως εφεξής θα ασκεί τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη Βουλευτής.

Η αποχώρηση της κ. Τσαπανίδου από το κόμμα έρχεται μετά από ένα κύμα παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων.

Αναλυτικά η επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη:

«Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων,

κ. Νικήτα Κακλαμάνη

Θέμα: Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία (άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής).

Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη Βουλευτής.

Με εκτίμηση,

Παρθένα (Πόπη) Τσαπανίδου

Βουλευτής Επικρατείας»

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