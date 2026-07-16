Μουντιάλ 2026: «Είναι ηλίθιος» - Γιατί παίκτης της Αργεντινής «στόλισε» τον Γκάρι Νέβιλ

Ένας Αργεντινός ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε τον Γκάρι Νέβιλ «ανόητο», μετά από μια οργισμένη επίθεση που ήρθε ύστερα από την ήττα της Αγγλίας στον χθεσινοβραδινό ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Τετάρτης, ο Νέβιλ είχε αμφισβητήσει τις ικανότητες των κεντρικών αμυντικών Κριστιάν Ρομέρο και Λισάντρο Μαρτίνες, περιγράφοντας την απόδοσή τους ως κάτι που πάει από το «κορυφαίο» μέχρι και το «γελοίο».

Ο πρώην αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε ότι το δίδυμο –που αγωνίζεται στην Τότεναμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ– αποτελεί το «καλύτερο-χειρότερο» δίδυμο κεντρικών αμυντικών στον κόσμο, καθώς στερείται σταθερότητας, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στο να δέχεται γκολ και στο να σκοράρει.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν να μην πετύχουμε τουλάχιστον δύο γκολ απέναντι στην Αργεντινή. Τους αποκαλώ το καλύτερο-χειρότερο δίδυμο κεντρικών αμυντικών στον κόσμο».

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Και συνέχισε: «Πηγαίνουν από το κορυφαίο επίπεδο στο γελοίο... Έχεις τον Κριστιάν Ρομέρο και τον Λισάντρο Μαρτίνες, οι οποίοι φαίνεται να "χαρίζουν" ένα γκολ ανά αγώνα».

«Μετά τους ξαναβλέπεις και διαπιστώνεις ότι πετυχαίνουν γκολ, κερδίζουν όλες τις εναέριες μονομαχίες και βρίσκονται παντού μέσα στο γήπεδο», είπε καταληκτικά.

Μετά την σκληρή κριτική του Νέβιλ, ο Ρομέρο εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος του, αποκαλώντας τον ανόητο.

Συγκεκριμένα, ο Ρομέρο δήλωσε: «Ο Νέβιλ; Ελπίζω όταν αποσυρθώ να μην είμαι τόσο ανόητος. Ο Λίτσα [Λισάντρο] κι εγώ ήμασταν εκνευρισμένοι. Στην Αγγλία τους αρέσει να μιλούν πολύ πριν από τα παιχνίδια. Τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε για άλλη μια φορά με απογοήτευση για την Αγγλία, η οποία προηγούνταν με 1-0 μέχρι το 85ο λεπτό, οπότε ο Ένζο Φερνάντες της Αργεντινής πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης. Έξι λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις έβαλε τέλος στην πορεία της Αγγλίας

Ο αγώνας, που διεξήχθη σε τεταμένο κλίμα, σημαδεύτηκε από αντιδράσεις, καθώς μετά τη λήξη του οι Αργεντινοί παίκτες ξεδίπλωσαν στο κέντρο του γηπέδου ένα πανό που έγραφε «Las Malvinas son Argentinas» – φράση που μεταφράζεται ως «Τα νησιά Φώκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή». Ο Υπουργός Επιχειρήσεων, Πίτερ Κάιλ, καταδίκασε έντονα την κίνηση αυτή, δηλώνοντας στο Sky News ότι ήταν «εντελώς ακατάλληλη» και ότι το θέμα βρίσκεται πλέον στα χέρια της FIFA. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πολιτική πρέπει να μένει μακριά από το ποδόσφαιρο. Πρόκειται για μια πολύ σαφή αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο η απόφαση για τυχόν συνέπειες εναπόκειται πλέον στη FIFA».