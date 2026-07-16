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«Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου»: Μυστήριο με το σημείωμα για τη Μάρω Κοντού στην ιστορική κατοικία

Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα για τον θάνατο της Μάρως Κοντού, έξω από την ιστορική «οικεία Κοκοβίκου» στην Πλάκα.

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Σημείωμα για την Μάρω Κοντού έξω από την οικεία «Κοκοβίκου» | Action24@glomex
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Η θρυλική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»  με το ζεύγος Κοκοβίκου, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές και πιο αγαπημένες ελληνικές ταινίες με την Μάρω Κοντού

Ιστορική είναι και η κατοικία στην περιοχή της Πλάκας, στην οδό Τριπόδων 3, στην πόρτα της οποίας σήμερα (16/7) κρέμεται ένα συγκινητικό σημείωμα ως φόρος τιμής για την μεγάλη ηθοποιό. 

«Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου», αναφέρει το χειρόγραφο σημείωμα, όπως φαίνεται στα πλάνα του Action24. 

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Ωστόσο, μυστήριο παραμένει το ποιος άφησε το σημείωμα, αλλά το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι πρόκειται για θαυμαστή της μεγάλης ηθοποιού. 

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