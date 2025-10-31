ΣΥΡΙΖΑ για Ελληνικό: «Το μεγαλύτερο ξεπούλημα της δεκαετίας - Είναι καθαρή κλεπτοκρατία»

Σε μια αιχμηρή ανακοίνωση προχώρησε σήμερα (31/10) , ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, για το πρότζεκτ στο Ελληνικό λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι «ξεπούλημα και καθαρή κλεπτοκρατία».

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Ηρακλείου δήλωσε σε επίσημη ανακοίνωση με τίτλο Ελληνικό: Το μεγαλύτερο ξεπούλημα της δεκαετίας!: «Το 2014 από την κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου, το Ελληνικό, πουλήθηκε στη γνωστή Lamda του κύριου Λάτση για 600 εκατ. ευρώ. Τιμή – ξεπούλημα.

Δυόμιση φορές κάτω από την πραγματική του αξία, που το Τεχνικό Επιμελητήριο αποτιμούσε τότε στα 2,3 δισ. ευρώ.

Δέκα χρόνια μετά, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έχει ήδη βάλει στο ταμείο 1,4 δισ. ευρώ, μόνο από τις πωλήσεις διαμερισμάτων στην "Little Athens" και μιλάμε για διαμερίσματα που αγοράζουν κυρίως Άραβες, Ρώσσοι, Αμερικάνοι, δεν θα το έλεγα τόσο Έλληνες.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα γίνεται απαγορευμένη ζώνη για τον απλό κόσμο. Γίνεται περίκλειστη πολιτεία. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει πάρκο, δημόσιος χώρος, πρόσβαση στη θάλασσα, στήνονται ουρανοξύστες, καζίνο και μαρίνες για λίγους και πολύ πλούσιους.

Όλα αυτά, με μια επένδυση που κόστισε στο Δημόσιο όσο ολόκληρη η 13η σύνταξη. Όσο ουσιαστικά ένας 13ος μισθός για τους 550.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Το Ελληνικό ξεπουλήθηκε έναντι πινακίου φακής. Κι εμείς σε λίγο θα αναρωτιόμαστε για το αν θα μπορούμε να περπατήσουμε εκεί. Αν θα σταματάμε σε μπάρες ή όχι. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Δεν είναι καν πλουτοκρατία. Είναι καθαρή κλεπτοκρατία».