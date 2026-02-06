ΣΥΡΙΖΑ για Παναγόπουλο: «Επιβεβλημένη η παραίτησή του μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση»

«Η παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ καθίσταται επιβεβλημένη, υπό το πρίσμα και των σημερινών εξελίξεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα και να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, αφού εξηγεί: «Συγκεκριμένα, η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θέτει επιπλέον ερωτήματα για την υπόθεση του δικαστικού ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Κι αυτό διότι, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο σύζυγός της είναι ένας από τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για την οποία κατηγορείται ο Γ. Παναγόπουλος», υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις και πλήρη λογοδοσία».

ΣΥΡΙΖΑ: Υπόλογη και η κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εδώ και πέντε χρόνια, ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Επιπλέον, η κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση για τις προφανείς σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και ιδιωτικές εταιρείες, μέσω της γνωστής πρακτικής των απευθείας αναθέσεων, η οποία έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις επί των ημερών της».