ΣΥΡΙΖΑ κατά Δρυμιώτη: «Δεν μπορεί όποιος ζητάει έρευνα για τη Χίο να χαρακτηρίζεται προδότης»

«Δεν μπορεί, όποιος ζητάει ανεξάρτητη έρευνα για την τραγωδία στη Χίο, εφαρμογή των συνθηκών και της διεθνούς νομολογίας, προστασία της ανθρώπινης ζωής στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κράτους δικαίου, να χαρακτηρίζεται ανθέλληνας ή προδότης», αναφέρει σε αανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζοντας τις αναφορές του Ανδρέα Δρυμιώτη.

Σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ: «στην εκπομπή "Talk" του Τ. Χατζή στο ONE Channel το βράδυ της Πέμπτης, ο κ. Δρυμιώτης έφτασε στο σημείο, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη, να "αποφασίζει και να διατάζει" αν είναι Έλληνας, ανθέλληνας ή προδότης. Άθλιο, αντί-αριστερό παραλήρημα - μακαρθισμός.

Προτάσσοντας το άθλιο και φασιστικής νοοτροπίας δίλημμα, ή με τους λιμενικούς ή με τους διακινητές, ο κ. Δρυμιώτης ξέβρασε στο τηλεοπτικό στούντιο ξενοφοβία, ρατσισμό, απανθρωπιά και την οσμή μας μετεμφυλιακής Ελλάδας, που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται μόνο στα βιβλία της Ιστορίας και όχι στα χείλη των δημοσιολόγων το 2026.

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, ο κ. Δρυμιώτης αναπαράγει την δημόσια εκφορά λόγου της ΝΔ, του κ. Πλεύρη του κ. Μητσοτάκη.

Ο λόγος ακροδεξιάς απόγνωσης του κ. Δρυμιώτη παραπέμπει σε αντικομμουνισμό του 1950. Αυτή η ιδεολογική αντίληψη είναι που γεννά εχθρούς ανάμεσα στους αδύναμους και βία απέναντι στους ανυπεράσπιστους, καθ' ότι είναι τα ευκολότερα θύματα που μπορεί κανείς να μετατρέψει σε θύτες και "εισβολείς"».

Υπογραμμίζει, τέλος, ότι «κάποιοι μιλάμε για τα αυτονόητα και πρώτα απ' όλα με ανθρωπιά. Τήρηση κανόνων, διαφάνεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Είμαστε δυο διαφορετικοί κόσμοι και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει από τον αυταρχισμό κανενός, που θεωρεί ότι έχει μια ανώτερη θέση σε έναν κόσμο γεμάτο υποδεέστερους ανθρώπους».