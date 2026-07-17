Μενού

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης - Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας

Ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ το πρωί της Παρασκευής. Η λιτή ανακοίνωσή του.

Reader symbol
Newsroom
ragkoysis
Γιάννης Ραγκούσης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, και ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (17/7) την παραίτησή του. Την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. 

Υπενθυμίζεται ότι, εχθές (16/7) ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα. 

Διαβάστε επίσης: ΣΥΡΙΖΑ: 63 στελέχη παραιτούνται από την Κεντρική Επιτροπή - Επιστολή με αιχμές

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β´Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», ανέφερε στη λιτή του ανακοίνωση. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ