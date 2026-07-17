ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης - Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας

Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, και ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (17/7) την παραίτησή του. Την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας.
Υπενθυμίζεται ότι, εχθές (16/7) ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.
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«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β´Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», ανέφερε στη λιτή του ανακοίνωση.
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