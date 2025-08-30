«Φουλ» τις μηχανές στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Σωκράτης Φάμελλος από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη θα πραγματοποιήσει, στην Αθήνα, σειρά επαφών με παραγωγικούς, οικονομικούς, συνδικαλιστικούς και εργασιακούς φορείς βάζοντας στο επίκεντρο όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες.

Περιοδεία Φάμελλου στην Βόρεια Ελλάδα

Από τις 4 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ενώ θα κάνει περιοδείες σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία με τελικό προορισμό την ομιλία του στις 10 Σεμπτεμβρίου στο Βελλίδειο. Βασικός στόχος της Κουμουνδούρου είναι να αναδειχθεί ότι το κόμμα επέστρεψε στη σοβαρότητα με πολιτικές παρεμβάσεις υπερ της κοινωνίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στην πρώτη του παρουσία στη ΔΕΘ, από το ρόλο του προέδρου του κόμματος, θέλει να καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να στηρίζεται σε ρεαλιστικά μέτρα.

Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια

Η καταπολέμηση της ακρίβειας είναι ένα βασικό ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η μείωση ακόμη και η κατάργηση για συγκεκριμένο διάστημα του ΦΠΑ στον κατώτατο συντελεστή στα τρόφιμα και στα βασικά προϊόντα διαβίωσης είναι μια πρόταση που θα φέρει και στη ΔΕΘ ο Σωκράτης Φάμελλος.

ΔΕΘ 2025: Εργασιακά δικαιώματα στο προσκήνιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα απευθυνθεί όμως και στους εργαζόμενους που πλήττονται από την κυβερνητική πολιτική την ώρα που συζητάται η 13ωρη εργασία αλλά και στους δημοσίους υπαλλήλους που θα έρθουν αντιμέτωποι με το νέο ποινικό κώδικα.

Αναμένεται μάλιστα να ζητήσει την επαναφορά των Συλλογικών συμβάσεων και το «ξεπάγωμα» των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα αλλά και την επαναφορά του 13ου μισθού για το δημόσιο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα μιλήσει και για τους συνταξιούχους και την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης.

Στην ατζέντα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται και η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τη διαγραφή μεγάλου μέρους του.

Μάλιστα θα εξαγγείλει τη δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα ωστε να υπάρξουν αναδιαρθρώσεις οφειλών για επιχειρηματίες και νοικοκυριά.

Φορολόγηση υπερκερδών για «σπάσιμο των καρτέλ τραπεζών»

Την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελλος θα μιλήσει και για το πως πρέπει να σπάσει το «καρτέλ τραπεζών» μέσω της φορολόγησης των υπερκερδών, του ελέγχου και της ρύθμισης της τραπεζικής αγοράς, την ενίσχυση της Αναπτυξιακής τραπεζας ως δημόσιος τραπεζικός πυλώνας αλλά και τη συμμετοχή του δημοσίου στην εθνική τράπεζα με στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.