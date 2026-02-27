Σύσταση του ΥΠΕΞ για ταξίδια στη Μέση Ανατολή: «Περιορίστε τα στα απολύτως απαραίτητα»

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ισχυρή σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητο ταξίδι στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν, λόγω της αυξανόμενης έντασης και της ασταθούς κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση από επίσημες πηγές, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή παραμένουν απρόβλεπτες και ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των ταξιδιωτών.
- Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Ο άνθρωπος που έχασα στο τρένο»
- Τραγωδία στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Νεκρή γυναίκα μετά από τραυματισμό στη σκάλα του αεροπλάνου
- Τέμπη: H μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά - «Το παιδί μου λοιδορήθηκε»
- Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν πόσο καιρό έχω ακόμα - Δηλαδή κάπου ώπα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.