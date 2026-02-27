Σύσταση του ΥΠΕΞ για ταξίδια στη Μέση Ανατολή: «Περιορίστε τα στα απολύτως απαραίτητα»

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ισχυρή σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητο ταξίδι στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν, λόγω της αυξανόμενης έντασης και της ασταθούς κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση από επίσημες πηγές, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή παραμένουν απρόβλεπτες και ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των ταξιδιωτών.