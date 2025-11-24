Ο αρχηγός του Κινήματος Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, απάντησε για συγκεκριμένες αναφορές της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, στεκόμενος σε τέσσερα σημεία για το πρόσωπό του.

«Ενώ η Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο μαζί με το Institute of European Democratsκαι τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος" το απόγευμα διοργανώνει μία μεγάλη εκδήλωση για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο.

Την "Ιθάκη" του προκατόχου μου στο ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει να είναι "Τιτανικός" για το πανάκριβο rebranding του», είπε αρχικά.

Τα 4 «βέλη» Κασσελάκη στον Αλέξη Τσίπρα

Συνέχισε λέγοντας: «1ον: Η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε τσουνάμι Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες του τις δυνάμεις του να το ανακόψει, οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού;

Διαβάστε ακόμα: Αλέξης Τσίπρας: Διαψεύδονται τα όσα ανέφερε για τη Φώφη Γεννηματά - «Για κακή του τύχη... ήμουν εκεί»

Την πρώτη τον Φεβρουάριο απέτυχε. Τη δεύτερη, στο "μπουζουξίδικο", τα κατάφερε. Η συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή και φέρει την υπογραφή του. Τα θερμά μου συγχαρητήρια.

2ον: Στενοχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσαν να μου μάθουν τα "βασικά". Ευτυχώς, εάν είχα μάθει τα βασικά τους θα ήμουν και εγώ σαν και αυτούς. Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας.

3ον: Ο Αλέξης με αποκαλεί υπερφίαλο. Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα για να τον υπερασπιστώ. Όταν τα "δαχτυλίδια" του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα στις φωτιές και στον Ντάνιελ. Ήμουν μέσα στον κόσμο και βοηθούσα όσο μπορούσα.

Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες - χορηγούς, εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς, Αλέξη, συγγνώμη για την έλλειψη σεμνότητας.

Τέλος, σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του, Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου.

Προφανώς τα αγγλικά της Μπέτυς είναι χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε ότι ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου.

Αν έφερνα στο Σούνιο γυναίκα σύντροφο, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί πολλές πολιτικές επιλογές.

Εξάλλου ο ίδιος προέβλεπε σε κοινούς συνεργάτες, ότι θα ερχόμουν 4ος στις Ευρωεκλογές καθώς ο κόσμος δεν θα ήθελε έναν "gay liberal". Δικές του λέξεις. Ήρθα δεύτερος με 15%. Άραγε ο Αλέξης με το νέο του κόμμα, θα μπορέσει να πάρει περισσότερο;

Προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του και του εύχομαι καλοτάξιδο, αλλά έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθούμε. Ο κόσμος ζητά λύσεις, και αυτό δεν πρόκειται να γίνει από το rebranding ενός παλιού πολιτικού».