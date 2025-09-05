Φορολογία μεσαίας τάξης και οικογένεια: Τα δύο «όπλα» στη φαρέτρα Μητσοτάκη στη «μάχη» της ΔΕΘ

Να αποδείξει εμπράκτως αφενός ότι αξιοποιεί και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ για την άρση αδικιών και την ορθή κατανομή του μερίσματος της ανάπτυξης σε όλους, αφετέρου ότι εξακολουθεί να έχει το πόδι στο γκάζι για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα, στοχεύει η κυβέρνηση μέσω του πακέτου των μέτρων που θα εξαγγείλει αύριο το βράδυ ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Διανύοντας πλέον το δεύτερο μισό της δεύτερης κυβερνητικής της θητείας και στον απόηχο υποθέσεων που της κόστισαν πολιτικά όπως η τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβερνώσα παράταξη βλέπει αυτή τη ΔΕΘ ως μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για την ανάταξη των δημοσκοπικών της ποσοστών που βρίσκονται ακόμα μακριά από την επιδιωκόμενη αυτοδυναμία και μια τρίτη κυβερνητική θητεία.

Τα δύο βασικά «όπλα» του Μητσοτάκη

Τα βασικά «όπλα» στη φαρέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αντιστροφή του κλίματος είναι δύο. Τα οικονομικά μέτρα στήριξης που μαζί με όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί για το Νοέμβριο (επιστροφή ενός ενοικίου, έκτακτο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους) θα πλησιάσουν τα 2 δις και τα πολιτικά διλήμματα για την επόμενη μέρα του τόπου με διακύβευμα την πολιτική σταθερότητα.

Κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει ότι οι οικονομικές εξαγγελίες θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη εκατομμυρίων πολιτών, ενισχύοντας ουσιαστικά το εισόδημά τους και αντιμετωπίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ακρίβεια που εξακολουθεί να τους ταλαιπωρεί.

Πυρήνας της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης όπως περιγράφεται από κυβερνητικά στελέχη θα είναι η στήριξη της μεσαίας τάξης. «Κλειδί» η αναπροσαρμογή προς τα κάτω των φορολογικών συντελεστών μέσω της θέσπισης ενδιάμεσων κλιμακίων. Και έμφαση θα δοθεί στις οικογένειες με παιδιά, με τους πολύτεκνους να «φλερτάρουν» ακόμα και με μηδενισμό της φορολογίας εισοδήματος ως αντίδοτο στο δημογραφικό.

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών θα βρεθούν και οι συνταξιούχοι με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς να θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Βελτιώσεις αναμένονται και στα τεκμήρια διαβίωσης αλλά και την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Πρόκειται άλλωστε για κοινωνικές ομάδες που στοιχήθηκαν με τη ΝΔ στις εκλογές του 2019 και 2023 και η κεντροδεξιά παράταξη θέλει να επαναπροσεγγίσει, αφού εκτιμάται ότι πλέον έχουν μετακινηθεί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων τηρώντας στάση αναμονής για την ψήφο τους το 2027.

Η φιλοσοφία που θα διαπνέει την ομιλία Μητσοτάκη

Η φιλοσοφία που θα διαπνέει την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι οι δημοσκοπικές απώλειες δεν πρόκειται ποτέ να οδηγήσουν την κυβέρνηση «να σταυρώσει τα χέρια» και θα δεσμευτεί για μεγαλύτερη ταχύτητα στα άλματα που απαιτούνται για τη σύγκλιση με την Ευρώπη και την απτή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλα τα επίπεδα.

Ο κ. Μητσοτάκης θα εστιάσει και στο γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης που αποφασίστηκαν οφείλονται στη συνετή δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, ώστε η πρόοδος να είναι διαρκής και βιώσιμη και το μέρισμα της ανάπτυξης να μπορεί να επιστραφεί στους πολίτες.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξάλλου υπογραμμίζουν συνεχώς τις τελευταίες ημέρες ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καταφέρει να αυξήσει τα έσοδα του κράτους μέσω της μείωσης φόρων αλλά και της βούλησης που επέδειξε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Είναι βέβαιο, δε, ότι θα αποκρούσει ως ανεδαφικές και επικίνδυνες τις προτάσεις των πολιτικών αντιπάλων της ΝΔ. Θα αφιερώσει όμως όπως λέγεται ελάχιστον χρόνο στην αντιπολίτευση, επιμένοντας ότι αντίπαλος δικός του και της κυβέρνησης παραμένουν τα προβλήματα των πολιτών, διαβεβαιώνοντας για την αποφασιστικότητα αντιμετώπισης τους από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο.