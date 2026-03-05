Τα μηνύματα Μητσοτάκη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την προστασία της Κύπρου και την αγορά ενέργειας

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων και της επιστροφής στη διπλωματία με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα εκπέμπει η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στη διαρκή κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν. Ενώ αναφορικά με την επόμενη μέρα στο Ιράν επισημαίνει ότι θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία στην αυτοδιάθεση του λαού της που καταπιέζεται επί δεκαετίες.

Ταυτοχρόνως, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι αυτό μεταφράζεται και στον απόλυτο έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί διαρκεί απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη.

Αυτή ήταν και η θέση την οποία διατύπωσε με σαφήνεια χθες στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος ταυτόχρονα την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο (φρεγάτες και F-16) υπό τη διαβεβαίωση πως πρόκειται για αποστολή «αμυντική και ειρηνική» στη βάση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και με στόχο την αποτροπή «απειλητικών ενεργειών» εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους μάλιστα η ορθότητα της πολιτικής της Ελλάδας ως προς την έμπρακτη αμυντική υποστήριξη της Κύπρου αποδεικνύεται και από τις κινήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών που σπεύδουν τώρα να υψώσουν «ασπίδα» αποτροπής στη Μεγαλόνησο.

Ήδη η Γαλλία έχει στείλει στην Κύπρο την πρώτη από τις 2 φρεγάτες που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Μακρόν, καθώς και ατομικούς φορητούς πυραύλους mistral ενώ το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ θα πλεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Βρετανία προωθεί στην περιοχή αντιτορπιλικό και ελικόπτερα με δυνατότητα αναχαίτισης drone, ενώ φρεγάτα ετοιμάζεται να στείλει και η Ιταλία.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, επισημαίνοντας ότι τα κριτήρια με τα οποία ασκεί η κυβέρνηση εξωτερική αμυντική πολιτική είναι «εθνικά» και όχι «ιδεολογικά».

Στον αντίποδα στηλίτευσε τόσο τη στάση του ΚΚΕ με αιχμές περί έλλειψης υπευθυνότητας, κάρφωσε εκ νέου στους «επαγγελματίες ανησυχούντες» και φωτογραφίζοντας την Ελληνική Λύση μέμφθηκε κόμματα στα δεξιά της ΝΔ για αμηχανία έναντι της κυβερνητικής πρωτοβουλίας στήριξης της Κύπρου επαναλαμβάνοντας ακόμα πιο σκληρά την κατηγορία για «πατριώτες της φακής».

Προστατευμένη η Ελλάδα έναντι απειλών από το Ιράν

Την ίδια ώρα και στη σκιά των ισχυρισμών του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ότι 2 από τα 4 drones από τον Λίβανο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα και όχι την Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στον ALPHA διαβεβαίωσε ρητά ότι «η χώρα μας είναι προστατευμένη» και έχει λάβει τα μέτρα της.

Ο ίδιος πάντως διέψευσε τις αναφορές του κ. Κουτσούμπα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση. Με το βλέμμα όμως στους πολίτες που μπορεί να ανησυχούν για μία πιθανή πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον της Ελλάδας και δη στη Σούδα ή την περιοχή πέριξ αυτής, δηλαδή, της Κρήτης, τόνισε πως «είναι στα όρια του απώτατου βεληνεκούς, αλλά πέραν αυτών τα αμυντικά συστήματα που υπάρχουν στο μεσοδιάστημα είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας άλλωστε διαβεβαίωσε ότι τα αυξημένα μέτρα αντιαεροπορικής άμυνας που έχουν ληφθεί στην Κύπρο ισχύουν και στην Κρήτη, ενώ ήδη αναπτύχθηκε αντιαεροπορική πυροβολαρχία Patriot στην Κάρπαθο και ελληνικά πλοία σε κρίσιμα σημεία διαθέτουν δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας. «Συνταγματική υποχρέωση» της κυβέρνησης είναι «να προστατεύσουμε την ελληνική επικράτεια, τους Έλληνες πολίτες, τα συμφέροντα της Ελλάδος», είπε.

Ελληνική αγορά ενέργειας

Αναφορικά με την ανησυχία που επικρατεί για τις πιθανές επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή στην αγορά ενέργειας, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι δεν τίθεται ζήτημα για τον εφοδιασμό καθώς οι εταιρίες έχουν κάνει σωστό προγραμματισμό. Στο μικροσκόπιο, ωστόσο, βρίσκεται η πίεση που μπορεί να υπάρξει στις τιμές εάν η σύρραξη έχει μακρά διάρκεια. Εξ ού και ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο λήψης ειδικών μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί.

«Μιλάω με τεκμήριο αξιοπιστίας της κυβέρνησης στις πολλές κρίσεις που έχει διαχειριστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την κοινωνία απροστάτευτη σε περίπτωση που -δεν είμαστε ακόμη εκεί και ελπίζω να μη φτάσουμε- παρατηρηθούν υπέρμετρες αυξήσεις», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον ΣΚΑΪ 100.3.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει ότι, όποτε έχει χρειαστεί, δεν αφήνει κανέναν πίσω στην κοινωνία και έχει τα εργαλεία, τα θεσμικά και τα οικονομικά. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η δημοσιονομική σταθερότητα. Για να έχουμε τον δημοσιοοικονομικό χώρο, αν χρειαστεί, να μπορέσουμε να στηρίξουμε την κοινωνία».