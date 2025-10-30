Τα μηνύματα που έστειλαν δια της εικόνας και των συμβολισμών Μητσοτάκης και Δένδιας στο Πεντάγωνο

Τέλος στα καρφιά περί ενδοκυβερνητικής αντιπαράθεσης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αιχμή το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επιχείρησαν να βάλουν χθες Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας με φόντο την τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας εντυπωσιακής βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του ελληνικού Πενταγώνου.

Αμφότεροι κινήθηκαν στην ίδια γραμμή εστιάζοντας στη διαρκή αμυντική θωράκιση της χώρας, συμφωνώντας ότι συντελείται το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους για τη μετάβαση στο νέο αμυντικό δόγμα του 21ου αιώνα και στέλνοντας αμοιβαίο μήνυμα ενότητας με αφορμή και το ιερό μνημείο στην καρδιά της Αθήνας.

Ακόμα ισχυρότερα ήταν τα μηνύματα που έστειλαν δια της εικόνας και των συμβολισμών. Αφενός η παρουσία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση παρότι νοσεί με κορωνοϊό, αφετέρου το γεγονός ότι ο κ. Δένδιας τον υποδέχτηκε προσωπικά στην είσοδο του κτιρίου ώστε να κατευθυνθούν μαζί στο χώρο της εκδήλωσης και εντέλει η επιλογή να καθίσουν δίπλα δίπλα, καταδείκνυε τη διάθεση να βάλουν τίτλους τέλους στα σχόλια για εσωκομματικά ζητήματα.

Άμεσα διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Και οι αναφορές τους στο Μνημείο όμως ήταν απολύτως κατευναστικές ως προς την όποια πιθανή ανησυχία στο εσωτερικό της ΝΔ, αλλά και γεμάτες κρυφά θετικά μηνύματα κατά πολλούς μεταξύ τους.

Ο μεν Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα προκηρυχθεί άμεσα διαγωνισμός «για την ανάδειξη του Μνημείου και του ρόλου του ως σημείου εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς, αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας», διαδικασία που θα περιλαμβάνει και τον καθαρισμό στον απόηχο της δημόσιας σύγκρουσης με τον Δήμαρχο Αθηναίων αλλά και ενώ ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι αναμένει από τον ίδιο συγκεκριμένο σχέδιο ανάδειξης του Μνημείου με μία φρέσκια ματιά.

Αντιστοίχως ο Πρωθυπουργός, αποκρούοντας εμμέσως και τα αντιπολιτευτικά πυρά για «εκδικητική» τροπολογία ανάθεσης της αρμοδιότητας φροντίδας του Μνημείου στον Νίκο Δένδια μετά τις δηλώσεις του για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, χαρακτήρισε «τιμητικό καθήκον» για το Υπουργείο «να φροντίζει κάθε τοπόσημο το οποίο συνδέεται με τους ήρωές μας, με πρώτο βέβαια τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη», υπογραμμίζοντας ότι «πρώτα και πάνω απ’ όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας».

«Η νέα γεμάτη αυτοπεποίθηση όψη της νέας Ελλάδας»

Κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, μιλώντας για τον «πατριωτισμό της ευθύνης και του αποτελέσματος» και στέλνοντας το μήνυμα ότι: «τιμούμε το παρελθόν, υπηρετούμε το παρόν και χαράσσουμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην απόκτηση των αναβαθμισμένων μαχητικών Rafale, F-16 Viper και F-35 από την Πολεμική Αεροπορία που όπως υπογράμμισε «εξασφαλίζει πια στρατηγική αεροπορική υπεροχή, προβάλλοντας αποτρεπτική ισχύ σε ολόκληρη την περιοχή».

Τόνισε επίσης ότι μετά από πολλά χρόνια και το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τις φρεγάτες Belh@rra και τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini, ενώ ο Στρατός Ξηράς εξοπλίζεται με συστήματα αιχμής. «Όλα αυτά την ώρα που προωθούμε πια πολλά μη επανδρωμένα μέσα», συμπλήρωσε.

Σε ανάλογο μήκος κύματος ο Νίκο Δένδιας σημείωσε πως η νέα όψη του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σηματοδοτεί τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή «όχι ως δυνητική πολιτική επιλογή, αλλά ως αναγκαία συνθήκη της διασφάλισης της κυριαρχίας, της ευημερίας, της ελευθερίας της Ελλάδας».

Συμβολίζει όπως τόνισε την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, την αλλαγή φιλοσοφίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και «τη νέα γεμάτη αυτοπεποίθηση όψη της νέας Ελλάδας».