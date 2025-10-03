Εφαλτήριο μιας περιόδου πολλαπλών εσωκομματικών διαδικασιών και ευκαιρία εκπομπής νέου μηνύματος ενότητας αλά και συσπείρωσης αποτελεί το σημερινό 14ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ στις 6 το απόγευμα στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας με χρονικό ορόσημο ολοκλήρωσης το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά το Πάσχα.

Στο επίκεντρο της ομιλία του Πρωθυπουργού με την οποία θα ανοίξουν οι εργασίες του Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ αναμένεται να βρεθεί η νέα γενιά με φόντο τις εξαγγελίες του ίδιου από το βήμα της ΔΕΘ για την κατάργηση του φόρου στους άνω των 25 ετών και τη μείωση στο 50% για νέους έως 30 ετών.

Όπως σημειώνουν συνεργάτες του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναλύσει την οπτική του ίδιου και της κυβέρνησης για τη στήριξη της νεολαίας αναφερόμενος σε μία νέα γενιά η οποία «δεν είναι εξεγερμένη ή διαμαρτυρόμενη αλλά ώριμη που απαιτεί», καλώντας τα μέλη της ΟΝΝΕΔ να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας των μέτρων ενίσχυση των νέων αλλά και του συνόλου των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία.

Το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ αποκτά ειδικό βάρος υπό το γεγονός ότι συμπίπτει κατ’ ουσίαν με τα 51α γενέθλια από την ίδρυση της ΝΔ το Σάββατο.

Ανοίγει ξανά μέτωπο με την αντιπολίτευση

Εξού και ο Πρωθυπουργός θα αδράξει την ευκαιρία γα μία συνολική τοποθέτηση της παρούσας πολιτικής κατάστασης, ανοίγοντας εκ νέου μέτωπο με τα fake news και την τοξικότητα της αντιπολίτευσης που ήδη της έχει χρεώσει, καταλογίζοντάς της επιδίωξη καλλιέργειας αυτού του κλίματος στην κοινωνία με υποθέσεις που αξιολογεί η ελληνική δικαιοσύνη.

Ενδεικτική άλλωστε είναι η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναφορικά με την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στην Αθήνα, για την οποία σημείωσε ότι με τις δηλώσεις της απέδειξε πως τα αντιπολιτευτικά πυρά περί κυβερνητικής συγκάλυψης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των Τεμπών και εγκατάστασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Ελλάδα αποδείχτηκαν «παραμύθια της Χαλιμάς».

Πρόκειται ουσιαστικά για μία αντιστροφή των βολών με έμμεσα «καρφιά» για εργαλειοποίηση του θεσμού από την αντιπολίτευση με στόχο να πλήξουν την κυβέρνηση και να αποκομίσουν κομματικά οφέλη.

Τι σημαίνει η απουσία Σαμαρά - Καραμανλή

Σε κάθε περίπτωση το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ μία μόλις μέρα από τη συμπλήρωση 51 ετών από την ίδρυση της ΝΔ και ενώ η κυβέρνηση δοκιμάζεται από τη φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της παράταξης Αντώνη Σαμαρά σε συνδυασμό με τις αποστάσεις που κρατάει συχνά από την κυβερνητική πολιτική ο Κώστας Καραμανλής, συνιστά μία μέρα όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να αξιοποιήσει για να υπογραμμίσει το γεγονός ότι ο ίδιος υπηρετεί επάξια τις ιδρυτικές αρχές της ΝΔ και τη δικαίωση των θέσεων που πάντοτε εξέφραζε η κεντροδεξιά παράταξη.

Για την εκδήλωση η οποία θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα έχει σταλεί κατά πληροφορίες πρόσκληση σε ιστορικά στελέχη του κόμματος, η παρουσία των οποίων θα έχει βαρύνουσα αξία ιδίως μετά τις απουσίες των κυρίων Καραμανλή και Σαμαρά στον περσινό εορτασμό των 50 ετών της ΝΔ στη Ρηγίλλης, που είχαν εκληφθεί ως επιβεβαίωση της ρήξης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πολιτική του σε μία σειρά κρίσιμων πεδίων με αιχμή την εξωτερική πολιτική.

Ταυτόχρονα με τις εργασίες του Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, έχουν προγραμματιστεί θεματικές ενότητες για τη να γενιά και την οικογένεια με έμφαση στο δημογραφικό, τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, τη ΔΑΠ -ΝΔΦΚ στη νέα εποχή της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις μειώσεις φόρων ως μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ μοναδικός υποψήφιος για την κεφαλή της ΟΝΝΕΔ θα είναι ο νυν Πρόεδρος Ορφέας Γεωργίου.

Επιπλέον, θα εκλεγεί νέα Κεντρική Επιτροπή και εκπρόσωποι στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.