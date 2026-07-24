Τα «πηγαδάκια» για τις εκλογές στο Προεδρικό Μέγαρο και η απουσία που συζητήθηκε

Στη δεξίωση για τα 52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε φέτος εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο, λόγω καιρικών συνθηκών, ο Κωνσταντίνος Τασούλας έστειλε σχυρά ήταν τα μηνύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε έναν απολογισμό αυτών των 52 χρόνων, κάνοντας λόγο για την πιο ισχυρή κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχει ζήσει ο τόπος.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη στήριξης των ακριτικών περιοχών, ενώ αναφέρθηκε επανειλημμένα στο θέμα της ενότητας και την καταπολέμηση του διχασμού.

Μίλησε για τα δύσκολα, σκληρά χρόνια της κρίσης που έχουν αφήσει τα κατάλοιπα του διχασμού, λέγοντας ότι θα πρέπει να τα καταπολεμήσουμε, ενώ έστειλε μηνύματα στο εξωτερικό τονίζοντας ότι η γαλάζια πατρίδα είναι η Ελλάδα. Αναφέρθηκε στην ιστορία της, στην προσφορά της και στην ενότητα που χρειάζεται να υπάρχει.

«Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι συνεργάτες του, κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Δεν αρκεί όμως να δρα μόνο το κράτος. Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται, αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τασούλας και πρόσθεσε:

«Η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία «ποτέ από το χρέος μη κινούντες». Είναι ωστόσο και ημέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τελείωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Όμως, ο κορυφαίος και αδιαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι, η ολόπλευρη ενίσχυση του Ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδας μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του Ελληνισμού, από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της γαλανόλευκης», τόνισε με νόημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κατ’ ιδίαν συνάντηση Τασούλα με τους πολιτικούς αρχηγούς

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης που είχε στο σαλονάκι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς, συζητήθηκε το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα και μάλιστα ότι ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας, είναι υπέρ της επιστροφής τους στη χώρα μας, άποψη με την οποία φέρεται να συμφώνησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συζητήθηκε ακόμη, το θέμα των εκλογών και επισημάνθηκε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Μίλησαν και για τα αθλητικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ είπε βλέποντας την παρέα ότι «το άθροισμα μού θυμίζει τις αρχές της αντιπολίτευσης».

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της απουσίας της κας Δούρου και όπως λένε οι πληροφορίες, αναφέρθηκε ότι δικαίωμα του καθένα είναι να αποφασίζει εάν θα πάει σε μία εκδήλωση ή όχι.

Τα «πηγαδάκια» και τα παραλειπόμενα της δεξίωσης

Οι πύλες του Προεδρικού Μεγάρου άνοιξαν για την υποδοχή των περίπου 1.700 προσκεκλημένων – αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια – στο πλαίσιο της μεγάλης επετειακής εκδήλωσης, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε στον δεύτερο όροφο του ιστορικού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων κατά την προσέλευση των προσκεκλημένων.

Εκεί ο κ. Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα είχαν σύντομη συνομιλία εν αναμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.

Μάλιστα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη διαφορετική εικόνα που έχει φέτος η γιορτή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είπε ότι «προτιμώ το πράσινο». Τότε, χάριν αστεϊσμού ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ. «Το είπες», του ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας. «Δεν εννοούσα το ΠΑΣΟΚ», είπε χαριτολογώντας.

Μετά από λίγο μπήκε στην αίθουσα για να ξεκινήσει η συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον κ. Τασούλα, με τον Πρωθυπουργό να λέει «πως μας τα χάλασε λίγο η βροχή».

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε και με τους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους – πριν ανεβεί στον δεύτερο όροφο που φέτος λόγω καιρού, «αντικατέστησε» το γνωστό κιόσκι: τον μαθητή με τον υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες, Γιώργο Μυριάδη, τον μαθητή με τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό, Ανδρέα Οικονομόπουλο, την δασκάλα και πρόεδρο της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», Παναγιώτα Διαμαντή – την εκπαιδευτικό που έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας – και τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, κυβερνήτη του F-16 που πέτυχε την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Στα «πηγαδάκια» που στήθηκαν μεταξύ υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, όπως επίσης και των βουλευτών της αντιπολίτευσης κυριάρχησαν οι εκλογές.

Ανακουφισμένοι όλοι, είχαν ακούσει νωρίτερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον σταθμό Open νωρίς το πρωί, να λέει πως δεν θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, να περιγράφει πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και πως οι εκλογές θα γίνουν κανονικά, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές και ο ίδιος την άνοιξη του 2027.