Τα ραντεβού Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, η ομιλία στον ΟΗΕ και τα «ραντάρ» στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Το πρωθυπουργικό επιτελείο παρακολούθησε με προσοχή τα όσα διημείφθησαν δημοσίως κατά το χθεσινό τετ α τετ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο και έκανε μία πρώτη ανάλυση.

Η γραμμή όμως της Αθήνας έναντι της συζήτησης των δύο Προέδρων κινείται στην πάγια θέση που έχει χαράξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι «η εξωτερική πολιτικής της Ελλάδας δεν ετεροπροσδιορίζεται».

Συνεπώς οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εστιάζουν περισσότερο στην ανάδειξη των κινήσεων που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση για τη δραστική αμυντική ισχυροποίηση της χώρας και την αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων οι οποίες – όπως επισημαίνεται - έχουν στρατηγικό βάθος.

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού άλλωστε χθες στη Νέα Υόρκη με τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16 όσο και στο πρόγραμμα των F35, προβλήθηκε και έως ένα μήνυμα εντός και εκτός συνόρων. Ότι η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει ότι μιλάει με πράξεις, έχοντας φροντίσει να εξασφαλίσει αμυντικά όσα η Άγκυρα πασχίζει να αποκτήσει μέσω μιας συναλλακτικής πολιτικής με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με την αμερικανική κατασκευάστρια εταιρία για την προμήθεια 20 υπερσύγχρονων μαχητικών F-35, με τις παραδόσεις να ξεκινούν τέλη του 2028 και έχουμε option για +20. Παράλληλα αναβαθμίζουμε σε πρώτη φάση 82 F-16 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, εκ των οποίων έχουν παραδοθεί 42 και εξετάζουμε την αναβάθμιση 38 επιπλέον.

Ταυτοχρόνως ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil η οποία μαζί με την αμερικανική Chevron συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης «επιβεβαιώνοντας την άσκηση τηων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» όπως τόνισε προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συζήτησαν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ερντογάν και οι «στημένες εκλογές»

Κυβερνητικά στελέχη πάντως εστίαζαν και στην εν είδει σύσταση του Αμερικανού Προέδρου προς τον κ. Ερντογάν να σταματήσει η Τουρκία να προμηθεύεται πετρέλαιο και ρωσικό αέριο από τη Ρωσία όσο η Μόσχα συνεχίζει την έφοδο εναντίον της Ουκρανίας, αλλά και στην αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Τούρκος Πρόεδρος «γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις στημένες εκλογές».

Ως προς την υπόσχεση του Προέδρου της Τουρκίας προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τουρκία θα κάνει ότι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η ελληνική κυβέρνηση το θεωρεί θετική εξέλιξη για τον ελληνισμό, τηρεί όμως στάση αναμονής για να δει έμπρακτες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Αθήνα άλλωστε εκτιμά ότι η επιλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να θίξει το εν λόγω ζήτημα γνωρίζοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δεσμευτεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη να το θέσει, δεν αποκλείεται να συνιστά και μία προσπάθεια του κ. Ερντογάν να φανεί διαθέσιμος να συζητήσει και θέματα που μέχρι τώρα ήταν αδιέξοδα και να λειάνει το έδαφος για όσα ήθελε να κερδίσει με τα F-35. Στη Χάλκη εξάλλου δεν έχει τίποτα να χάσει ο ίδιος.

Προβληματισμό πάντως προκαλεί το γεγονός ότι κατά τη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών δεν έγινε καμία νύξη σε ζητήματα για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφορικά με τις παράλογες διεκδικήσεις της Άγκυρας που αφορούν άμεσα την Ελλάδα, γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να μπουν αυτά τα θέματα στο ραντάρ του Αμερικανού Προέδρου.

Η ομιλία Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΟΗΕ

Στο μεταξύ, με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα περί τις 17.30 με 18.00 ώρα Ελλάδος η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί σύμφωνα με συνεργάτες του θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Σημαντική είναι και η συνάντηση που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ όπου είναι βέβαιο ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.