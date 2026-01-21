Τα σενάρια για το κόμμα Τσίπρα: «Θα ανακοινώσει το εγχείρημα πριν το Πάσχα», υποστηρίζει ο Τάσος Παππάς

Μέχρι στιγμής ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει σαφές ότι πρόκειται να ανακοινώσει ίδρυση νέου κόμματος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα και δεν γνωρίζουμε το όνομα του σχηματισμού.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του δημοσιογράφου Τάσου Παππά, ο πρώην πρωθυπουργός θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις πριν από το Πάσχα.

«Αν κρίνουμε από τις δημόσιες παρεμβάσεις ορισμένων στελεχών ή των ατόμων από το Ινστιτούτο Τσίπρα λένε ότι μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου θα έχουμε καταλήξει σε θεματικές ενότητες του προγράμματος και ότι θα είναι όλα έτοιμα σε εκλογικό επίπεδο Μάρτιο ή Απρίλιο. Δηλαδή προσδιορίζω ότι πριν το Πάσχα θα έχουμε ανακοίνωση του εγχειρήματος», δήλωσε ο Τάσος Παππάς στο Mega.

Ωστόσο, με βάση τον παράγοντα Καρυστιανού, ο δημοσιογράφος Σωτήρης Μπολάκης ανέφερε ότι η ανακοίνωση του θα γίνει μετά το Πάσχα.

«Θα πάει μακρά η ιστορία των περιοδειών. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ζυγιστεί ακόμα, δεν έχει πάρει αυτό που θέλει από την κοινωνία.

Τώρα διεκδικεί άλλο κομμάτι του χώρου. Κάνει μια άλλη τοποθέτηση πια στον χώρο», δήλωσε ο κύριος Μπολάκης.