Τα σχέδια εξαμήνου στο Υπουργικό, οι αγωνίες του Φεύγα για τα ομόφυλα και ο νέος... Πολάκης του Τσίπρα 

Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό και η ατζέντα περιλαμβάνει ένα θέμα που «υποστηρίζει» την επιχειρηματολογία όσων εκτιμούν ότι ο Μητσοτάκης θα πάει μέχρι τέλους και δεν θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο: ο αντιπρόεδρος, Χατζηδάκης, και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, θα παρουσιάσουν στους υπουργούς τις κεντρικές προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων τους για το β' εξάμηνο του έτους, δηλαδή ως και το τέλος Δεκεμβρίου.

Κοινώς, το μήνυμα στα υπουργεία είναι ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα κεντρικών προτεραιοτήτων π.χ. το εθνικό απολυτήριο, τα ειδικά χωροταξικά τουρισμού, βιομηχανίας, ΑΠΕ και η μεταφορά των Πολεοδομιών από τους δήμους στο κτηματολόγιο.

Οι αγωνίες του Φεύγα

Ποια αγωνία κατέλαβε τον Βασίλη Φεύγα και πρότεινε με επιστολή του μεταξύ άλλων στον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει πίσω τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών;

Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Ν.Δ. ανήκει στον στενό πυρήνα του πρωθυπουργού τα τελευταία 20 χρόνια και δεν είχε εκφράσει καμία ουσιαστική διαφωνία με το περιεχόμενο της νομοθεσίας όταν ήρθε και ψηφίστηκε από τη Βουλή. Επίσης πολύ δεξιό δεν τον λες, ασχέτως αν τον παριστάνει τώρα για ψηφοθηρικούς λόγους στην Αιτωλοακαρνανία.

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Η αγωνία του λοιπόν προκύπτει από το γεγονός ότι θέλει να πάρει ψήφους που αφήνει ορφανές ο Μάριος Σαλμάς που διεγράφη από τη Ν.Δ. και αν πολιτευτεί με το κόμμα του Σαμαρά δεν πρόκειται να το κάνει στον ίδιο νομό, ενώ παράλληλα τροφοδοτείται και από τα σενάρια ενεργοποίησης αυτοδιοικητικών στελεχών με ικανό πέρασμα στον νομό στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο.

Ο χειρισμός του Σαμαρά

Πηγαίνοντας την Κυριακή που μας πέρασε στη Μεσσηνία ο γραμματέας της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε σε κομματική εκδήλωση με θερμά λόγια και χωρίς καθόλου επιθετικότητα για τον Αντώνη Σαμαρά.

Μου λένε επίσης ότι πήρε μία θερμοκρασία του νομού, την οποία θα μεταφέρει σήμερα σε συνάντηση που θα έχει με τον πρωθυπουργό, καθώς χθες απουσίαζε σε υποχρέωση στη Βιέννη. Η λογική πάντως είναι η Ν.Δ. να μην κάνει εχθρικές κινήσεις προς τον Σαμαρά, αν δεν ανακοινώσει κόμμα. Η ελπίδα άλλωστε πεθαίνει πάντα τελευταία.

Οι κινήσεις του Σαμαρά για τα ψηφοδέλτια

Η πόρτα του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά στη Δημοκρίτου είναι ανοιχτή και πολύς κόσμος περνάει για να συναντήσει τον πρώην πρωθυπουργό. Είναι σε καλή κατάσταση, με trendy παπούτσια και Αpple watch, ενώ συζητά ανοιχτά για τα μελλοντικά του σχέδια.

Προφανώς και επιστρατεύει παλιά και έμπειρα στελέχη, βουλευτές της Ν.Δ. και πολιτευτές, όμως ζητάει να του προτείνουν και νεότερους, παραγωγικούς πολίτες και αυτοδιοικητικούς. Την τελική επιμέλεια των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος και τη γενική κρησάρα κάνει ο παλιός του συνεργάτης και αιώνιος διευθυντής Κώστας Μπούρας.

Πρώτες συστάσεις στο Εθνικό Συμβουλιο

Ένα από τα παράδοξα που παρατηρήθηκαν το Σάββατο στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ ήταν πως τα περισσότερα μέλη δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Άλλωστε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι καινούργιο και έτσι είναι λογικό προσωπικότητες που συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα να μην έχουν συναντηθεί ξανά. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τώρα προσπαθεί να οργανωθεί και επομένως για την πλειοψηφία των στελεχών δεν υπάρχουν κοινές καταβολές ή κοινές πορείες. Άρα θα χρειαστεί χρόνος για να «δέσει το γλυκό». Βέβαια το θετικό για τον πρώην πρωθυπουργό ειναι πως δεν έχουν «παραγνωριστεί»…

«Ο νέος Πολάκης;»

Πήρε το αυτί μου πως ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΛΑΣ, Θωμάς Μόσχος, σχολιάζεται από κάποιους ότι θυμίζει τον Παύλο Πολάκη στα νιάτα του. Η παρουσία του στα δύο - τρία τηλεοπτικά πάνελ που πήρε μέρος είχε μια δυναμική που προσομοιάζει με του Σφακιανού βουλευτή, όπως συζητούν.

Οπως και να έχει ο κ.Μόσχος είναι μια δυνατή προσθήκη στο κόμμα Τσίπρα μιας και έχει γνώση του αντικειμένου αλλά και ρεύμα σε νέους ανθρώπους.