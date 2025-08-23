Τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο: Σε κλίμα συγκίνησης αυτή την ώρα η κηδεία

Σε κλίμα συγκίνησης γίνεται αυτή την ώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Εκτός από την οικογένεια, τους δικούς του ανθρώπους και τους φίλους του, το «παρών» στο τελευταίο αντίο στον πρώην υφυπουργό Οικονομικών και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δίνουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βουλευτές και στελέχη του κόμματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της Βουλής, μέλη της τοπικής κοινωνίας αλλά και απλός κόσμος.

Η σορός του Απόστολου Βεσυρόπουλου έφτασε στον Ιερό Ναό στις 10.00 το πρωί, ενώ η εξόδιος ακολουθία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12.00 το μεσημέρι.

Η οικογένειά του είχε ζητήσει - μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης - αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα:

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας.

Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Δείτε φωτογραφίες:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ - Eurokinissi

Σωκράτης Φάμελλος | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ - Eurokinissi

Παύλος Μαρινάκης | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ - Eurokinissi

Νίκος Δένδιας | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ - Eurokinissi

Κώστας Τσιάρας | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ - Eurovision