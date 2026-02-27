Τέμπη: Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή για την επέτειο τριών ετών από την τραγωδία

Επετειακή αναφορά στη μνήμη των 57 θυμάτων που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών, έλαβε χώρα στο ελληνικό κοινοβούλιο, μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα.
Μεταξύ άλλων, στη μνήμη των θυμάτων κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή.
«Έφυγαν πριν από τρία χρόνια 57 συνάνθρωποί μας, κυρίως νέοι και κόπηκε έτσι απότομα το νήμα της ζωής τους. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι όλοι πάνω σε αυτή την τραγωδία. Να ζητηθούν ευθύνες» είπε ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Γιώργος Γεωργαντάς μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης.
«Η Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της και θα αποδώσει ευθύνες όπου και αν υπάρχουν» συμπλήρωσε.
Καταλήγοντας επεσήμανε πως «είναι μια επέτειος η οποία δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε ποτέ τους συνανθρώπους μας που έχασαν έτσι απότομα τη ζωή τους».
