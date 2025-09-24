Τέμπη: Περαιτέρω έρευνες για συγκάλυψη - Στην Αθήνα η Επιτροπή Αναφορών της ΕΕ

Βαθαίνει ακόμα περισσότερο η ποινική διάσταση του εγκλήματος στα Τέμπη, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ μεσολάβησε για να μεταβεί στην Αθήνα ατιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα επίσημα όργανα αναμένονται στην πρωτεύουσα, με αντικείμενο την επιπλέον διερεύνηση των εξελίξεων γύρω από το εγκληματικό δυστύχημα αλλά και των φερόμενων προσπαθειών συγκάλυψής του.

Την παρέμβαση ζήτησε η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, με το αίτημα να υπερψηφίζεται στην Επιτροπή από όλες τις ευρωομάδες, εκτός του ΕΛΚ (Κεντροδεξιοί).

🔻Σημαντική εξέλιξη στο θέμα των Τεμπών.



Η Αριστερά κατάφερε με τον Νίκο Παππά, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, να οργανωθεί αποστολή της Επιτροπής Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα το 2026 για τη διερεύνηση των αιτιών και της συγκάλυψης του εγκλήματος των… — Kostas Arvanitis 🔻 (@kostarvanitis) September 24, 2025

Ξανά στη φόρα τα «άπλυτα» για τα Τέμπη

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Αρβανίτης προχώρησε σε σχετική ανάρτηση τονίζοντας ότι πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη.

Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επισκεφθεί την Αθήνα μέσα στο 2026 προκειμένου να συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

«Η Ευρώπη μεταφέρει τη διαδικασία στην Αθήνα, φέρνοντας τη δικαιοσύνη στον τόπο της τραγωδίας και διασφαλίζοντας ότι οι ευθύνες θα διερευνηθούν πλήρως χωρίς οι οικογένειες να χρειαστεί να ταξιδέψουν για άλλη μια φορά στις Βρυξέλλες για να ζητήσουν τη διερεύνηση των συνθηκών και την απόδοση ευθυνών για το έγκλημα αυτό» τόνισε το γραφείο Τύπου της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Παράλληλα επισήμανε ότι «η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αντανακλά την απόλυτη ανάγκη των οικογενειών για δικαιοσύνη. Η απελπισία των γονέων έχει φτάσει στα άκρα· η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που ζητά την εκταφή του παιδιού του για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου, είναι η ζωντανή έκφραση αυτής της απόγνωσης. Κάθε μέρα της απεργίας του, θυμίζει ότι η αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης είναι για τις οικογένειες ζήτημα ζωής ή θανάτου».

«Η προσπάθεια αυτή δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας για τις οικογένειες που υποφέρουν, μια υπόσχεση ότι η δικαιοσύνη μπορεί να αποδοθεί και μια υπενθύμιση ότι η κοινωνία δεν ξεχνά» δήλωσε ο Νίκος Παππάς.