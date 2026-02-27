Τέμπη: Σιγή ενός λεπτού στη Βουλή – Καταιγισμός ευθυνών και οργής από την αντιπολίτευση

Ενός λεπτού σιγή τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής στην μνήμη 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνωναπό το δυστύχημα που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική, θέτοντας επιτακτικά το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών και των καθυστερήσεων στις διαδικασίες.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, δήλωσε ότι «η αλήθεια είναι μία. Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του καμία επετειακή αναφορά στα Τέμπη δεν θα χρειαζόταν σήμερα. Δεν θα ζούσαμε με τη θλίψη τον πόνο το συλλογικό τραύμα στις καρδιές όλων μας».



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ρώτησε: «Θα υπάρξει απόδοση ευθυνών; Θα υπάρξει λογοδοσία; Ποιος είχε την ευθύνη για το ότι δύο τρένα έτρεχαν με τεράστια ταχύτητα στην ίδια γραμμή από αντίθετη κατεύθυνση για δώδεκα λεπτά. Ποιος έχει την ευθύνη γιατί έχει αποδομηθεί η πρόληψη και η ασφάλεια»;

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, υποστήριξε ότι «αυτό που δολοφονεί είναι η πολιτική του κέρδους στο βωμό των οποίου θυσιάζεται η ανθρώπινη ασφάλεια η ίδια η ζωή».



Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, τόνιοσε πως «κάτι δεν είχε υπολογίσει η κυβέρνηση και η ηγεσία της Δικαιοσύνης: την οργή και την αγανάκτηση ενός ολόκληρου λαού που δεν άντεξε να τον παραμυθιάζουν».



Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος, ζήτησε την πλήρη άρση της ασυλίας για όλους τους πολιτικούς και τον πρώην υπουργό Μεταφορών, καθώς και να λογοδοτήσουν όσοι γνώριζαν και δεν έπραξαν.



Η Ασπασία Κουρουπάκη της Νίκης είπε πως «υπέδειξαν μόνο ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο το σταθμάρχη και επιχειρηματολογούσαν για ανθρώπινο λάθος».



Ο Αλεξανδρος Καζαμίας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε ότι «το έγκλημα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν η διαφθορά δεν είχε κάνει το σιδηρόδρομο τόσο ανασφαλή».

Τέλος, ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Β’ αντιπρόεδρος Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς έκανε λόγο για ημέρα ευθύνης. θεσμικής, πολιτικής και ανθρώπινης.

