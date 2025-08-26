Θανάσης Παφίλης: Χειρουργείο στην καρδιά για τον βουλευτή του ΚΚΕ

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη πρόσφατα το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ) και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ), Θανάσης Παφίλης, ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε το νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο Θανάσης Παφίλης, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Επίσης, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Με πληροφορίες από 902.gr