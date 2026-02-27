Θάνος Πλεύρης: Εξετάζει την απαγόρευση μπούρκας στα σχολεία

Την πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης για να απαγορευτεί η μπούρκα στα σχολεία εξέφρασε ο Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στο Mega, δήλωσε: «Κάνουμε έρευνα για να δούμε τι ισχύει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπάρχουν χώρες που απαγορεύουν την μπούρκα και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θεωρεί νόμιμη την απαγόρευση γιατί προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Να ξεχωρίσουμε ότι δεν μιλάμε για το μαντήλι. Η Ελλάδα θέμα μπούρκας, ως πρόβλημα δεν έχει.

Ωστόσο, μας προβληματίζει ένα σκέλος που έχει να κάνει με ανήλικα τα οποία δεν έχουν και την επιλογή, και τους επιβάλλεται.

Εξετάζουμε κατά πόσο αυτή η παραβίαση δεν μπορεί να είναι ανεκτή.

Αρά εξετάζουμε με το Ευρωπαικό Δικαστήριο, με την Ευρώπη, το βάρος που έχουμε στην Ελλάδα.

«Εμείς δεν θέλουμε ένα παιδί να πηγαίνει με μπούρκα στο σχολείο, ή σε δομές. Ψάχνουμε να δούμε αν η έκταση είναι τέτοιας φύσεως που δικαιολογεί την απαγόρευση. Έχουμε συγκεντρώσει όλο το υλικό και είμαστε έτοιμοι να έχουμε θέση», είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης.