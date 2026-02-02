Θάνος Πλεύρης: Καταθέτει τροπολογία για 2 προσωρινά κέντρα κράτησης μεταναστών στην Κρήτη

Τροπολογία που θα ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία δύο προσωρινών κέντρων κράτησης μεταναστών στην Κρήτη, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, αναμένεται να καταθέσει ο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Συγκεκριμένα, οι προσωρινές δομές θα δημιουργηθούν άμεσα στην Αγυιά Χανίων και σε βιομηχανικό πάρκο στο Ηράκλειο.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, η συγκεκριμένη ρύθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση της άμεσης δημιουργίας δύο προσωρινών κέντρων κράτησης μεταναστών στο νησί, το οποίο πλέον αποτελεί βασική πύλη εισόδου μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι, σε περίπτωση που οι μεταναστευτικές ροές παραμείνουν αυξημένες, προβλέπεται η δημιουργία μόνιμης δομής στην Κρήτη, η οποία θα απαιτήσει περίπου δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αφίξεων και τον έλεγχο σχετικά με το μεταναστευτικό στην Κρήτη, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι μετανάστες προερχόμενοι από χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν —οι οποίοι, όπως είπε, κατά κανόνα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασύλου— τίθενται άμεσα σε καθεστώς κράτησης.

Στόχος είναι η ταχεία απόρριψη των αιτημάτων ασύλου και η έναρξη της διαδικασίας επιστροφής. «Η επιδίωξή μας είναι να ασκηθεί ιδιαίτερα έντονη πίεση σε εθνικότητες που δεν δικαιούνται άσυλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαφορετική αντιμετώπιση ακολουθείται για τις ροές από το Σουδάν. Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, περίπου τρία εκατομμύρια Σουδανοί έχουν εκτοπιστεί, εκ των οποίων 500.000 έως 600.000 βρίσκονται στη Λιβύη.

