Τι θα γίνει με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή; Οι επόμενες κινήσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε σε άμεσες και συντονισμένες ενέργειες για να διευκολύνει τους Έλληνες που βρίσκονται αποκλεισμένοι, εν μέσω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, λόγω των αυξημένων αναγκών επικοινωνίας.

Στόχος των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες αρχές, μέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και της αναστολής περιοριστικών μέτρων στις συνδέσεις τους. Επιπλέον, διευκολύνουν και την επικοινωνία από την Ελλάδα προς τις ίδιες χώρες με δωρεάν διεθνείς κλήσεις και SMS.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες COSMOTE TELEKOM, Nova και Vodafone ενεργοποίησαν έκτακτα πακέτα δωρεάν υπηρεσιών για συνδρομητές που βρίσκονται σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ.

Έλληνες στη Μέση Ανατολή: Τα έκτακτα μέτρα των παρόχων κινητής

Τα μέτρα της COSMOTE TELEKOM επεκτείνονται επιπλέον σε Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Ισραήλ, Ιορδανία, Ιράν, Ιράκ και Ομάν, ενώ της Vodafone επεκτείνονται επιπλέον σε Ιράν, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ, Μπαχρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ.

Οι παροχές περιλαμβάνουν δωρεάν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε καθεστώς περιαγωγής (roaming), δωρεάν λεπτά ομιλίας και γραπτά μηνύματα (SMS), καθώς και δωρεάν διεθνείς κλήσεις από την Ελλάδα προς τις συγκεκριμένες χώρες.

Τα μέτρα καλύπτουν συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας συμβολαίου και καρτοκινητής. Παράλληλα, έχει ανασταλεί προσωρινά κάθε διαδικασία φραγής συνδέσεων για συνδρομητές που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής και αξιόπιστη επικοινωνία τους.

Ειδικότερα, η COSMOTE TELEKOM παρέχει δωρεάν πακέτο με 300 λεπτά ομιλίας, 300 SMS και 5 GB δεδομένων σε roaming.

Η Nova ενεργοποίησε από 28 Φεβρουαρίου, δωρεάν roaming pass για συνδρομητές σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Κουβέιτ, επιτρέποντας κατανάλωση του εθνικού προγράμματος με ημερήσιο όριο 500 MB δεδομένων, 500 λεπτά ομιλίας (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις) και 100 SMS. Σε περιπτώσεις μη διαθέσιμου υπολοίπου, παρέχεται επιπλέον δωρεάν πρόσβαση μέσω ειδικών υπηρεσιών roaming.

Η Vodafone για τους συνδρομητές συμβολαίου θα πιστώσει αναδρομικά τις χρεώσεις περιαγωγής (roaming) που πραγματοποιούνται στις παραπάνω χώρες. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής (prepaid), παρέχει 500 δωρεάν λεπτά ομιλίας και 5 GB δεδομένων για την ίδια περίοδο. Τα δωρεάν λεπτά καλύπτουν κλήσεις προς την Ελλάδα καθώς και κλήσεις εντός της χώρας όπου βρίσκεται ο συνδρομητής.

Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) από τους παρόχους για τις παροχές που τους αφορούν, καθώς οι καλυπτόμενες χώρες, ο τρόπος ενεργοποίησης και ο όγκος των προσφερόμενων υπηρεσιών διαφοροποιούνται ανά εταιρεία.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε συνεχή συντονισμό με τους παρόχους και τα συναρμόδια Υπουργεία, με προτεραιότητα τη στήριξη των Ελλήνων πολιτών και τη διασφάλιση αξιόπιστων καναλιών επικοινωνίας σε περίοδο αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.