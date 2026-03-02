Μενού

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τους διπλωματικούς εκπροσώπους σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Στα άκρα η κατάσταση, μετά τις επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός καλεί τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας σε Ιράν και Μέση Ανατολή.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επικοινωνήσει εντός της ημέρας με τους διπλωματικούς εκπροσώπους της Ελλάδας σε Ιράν και Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, στις 12:00 ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως η κατάσταση στην περιοχή είναι στα άκρα, με ΗΠΑ και Ισραήλ να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους, και το Ιράν να απαντά στα χτυπήματα. 

Εκρήξεις και αναχαιτίσεις καταγράφονται σε Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Ντόχα και Κουβέιτ, ενώ σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν

Στον Λίβανο σημειώθηκαν ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό, ενώ στο Ιράν αναφέρθηκαν εκρήξεις σε Τεχεράνη και άλλες πόλεις. 

Στην Κύπρο, οι βρετανικές βάσεις αντιμετώπισαν ύποπτη επίθεση με drone.

