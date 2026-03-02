Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τους πρέσβεις και προξένους της Ελλάδας σε Κύπρο, Ιράν και Μέση Ανατολή

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.
