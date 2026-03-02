Μενού

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τους πρέσβεις και προξένους της Ελλάδας σε Κύπρο, Ιράν και Μέση Ανατολή

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους πρέσβεις και προξένους της Ελλάδας σε Κύπρο, Ιράν και Μέση Ανατολή.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi
Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ