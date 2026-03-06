Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με υπουργό Άμυνας Βουλγαρίας για τη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε νέα ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Ατανάς Ζαπριάνοφ, προκειμένου να συζητήσουν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
«Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κ. Atanas Zapryanov με τον οποίο συζητήσαμε για τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Υπογράμμισα την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.
