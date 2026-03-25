Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ: Το διπλό μήνυμα Σαάρ στην Αθήνα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκίντεον Σαάρ, είχε ανήμερα της 25ης Μαρτίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η συζήτηση των δύο κορυφαίων διπλωματών κινήθηκε σε διττό άξονα: από τη μία οι θερμές ευχές για την εθνική μας εορτή και από την άλλη οι ραγδαίες πολεμικές εξελίξεις στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή.
Την επικοινωνία αποκάλυψε ο ίδιος ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, δίνοντας το στίγμα των όσων ειπώθηκαν, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί με έμφαση στα στρατιωτικά πλήγματα της χώρας του κατά του Ιράν.
«Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον φίλο μου, τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ευχήθηκα σε αυτόν και στον λαό του “Χρόνια Πολλά” για την Εθνική Εορτή της Ελληνικής Ανεξαρτησίας», έγραψε αρχικά ο Γκίντεον Σαάρ και κατέληξε με ένα σαφές γεωπολιτικό μήνυμα:
«Συζητήσαμε για τον πόλεμο και τις εξελίξεις στην περιοχή, και τόνισα τις επιτυχίες του Ισραήλ στη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν».
