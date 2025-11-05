Μενού

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Νετανιάχου: Συζητήθηκε η εφαρμογή της ειρήνης στη Γάζα

Μητσοτάκης - Νετανιάχου
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη - Μπενιαμίν Νετανιάχου | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
O Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε η πορεία εφαρμογής της πρώτης φάσης της Ειρηνευτικής Συμφωνίας για τη Γάζα.

