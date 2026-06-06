Την Δευτέρα στο Κοιμητήριο Παπάγου η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

Στο Κοιμητήριο Παπάγου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (08/06) η κηδεία του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 85 ετών .

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12.00 μ.μ., ενώ η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο Γιώργος Σουφλιάς είχε διατελέσει υφυπουργός Εσωτερικών (1977-1980), υφυπουργός Συντονισμού (1980-1981) και υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1989), Οικονομικών (1989-1990), Τουρισμού (1990) και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (1991-1993).

Παράλληλα, διατέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή (2004-2009).

Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων του νομού Λαρίσης. Σπούδασε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 1974 μέχρι το 1996, εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Λάρισας και επανεξελέγη το 2004.

Είχε διατελέσει μέλος της ΚΕ και γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.

Το 1997, στο 4ο συνέδριο της ΝΔ, ήταν υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος, αλλά ηττήθηκε από τον Κώστα Καραμανλή.

Το 1998, διεγράφη από τη ΝΔ και επανεντάχθηκε το 2001 μετά από πρόσκληση του προέδρου του κόμματος, Κώστα Καραμανλή.