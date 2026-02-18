Μενού

Τραμπ: «Ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας»

Επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ ο νέος πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αντώνης Αλεξανδρίδης.

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | AP
Την εκτίμηση ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες» διατύπωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι επενδύσεις.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε, τέλος, από τον κ. Αλεξανδρίδη να μεταφέρει τους θερμούς χαιρετισμούς του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Tags
ΠΟΛΙΤΙΚΗ