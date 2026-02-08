Μενού

Τραμπ: Πρόσκληση στην Ελλάδα να συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα τον Φεβρουάριο

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε πρόσκληση στην Ελλάδα να συμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης για την ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Μητσοτάκης Τραμπ
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόναλντ Τραμπ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε πρόσκληση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης, η οποία αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα και προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο στην Ουάσιγκτον.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει λάβει και αξιολογεί πρόσκληση να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Board of Peace που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

