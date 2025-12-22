Τσιάρας για αγρότες: «Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε - Έχουν εκπληρωθεί 16 από τα 26 αιτήματα»

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μίλησε σήμερα (22/12) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο», δήλωσε, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Press Talk» με τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε πως «ο αγροτικός κόσμος ζει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια». «Είμαι ο πρώτος που αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

«Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι είναι μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και παρά την εξαιρετική παραγωγή, έχουμε πολύ χαμηλές τιμές στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα κάτι που δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση και τις πολιτικές της κυβέρνησης.

Είναι κάτι που ρυθμίζεται από την παγκόσμια αγορά και έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση, με το γεγονός αν τρίτες χώρες έχουν παραγωγή και μπορούν να διαθέσουν αυτό το προϊόν σε πολύ χαμηλότερη τιμή, είναι ανάλογα με τη ζήτηση που μπορεί να υπάρχει από τη βιομηχανία ή από τη μεταποίηση ή από τη βιομηχανία τροφίμων σε σχέση με κάθε παραγόμενο προϊόν», εξήγησε και σημείωσε πως πρόκειται για «μία συνθήκη που δεν διαμορφώνεται από την πολιτική μίας κυβέρνησης».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως «η κυβέρνηση αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα και ήδη έχουμε κάνει τα βήματα που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο».

«Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αγροτών είχαν θέσει ως προϋποθέσεις για να έρθουν στο τραπέζι της συνεννόησης να εξαγγελθούν μέτρα που αφορούν το λεγόμενο κόστος παραγωγής», προσέθεσε και αναφέρθηκε σε μία σειρά από μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση όπως είναι «η παράταση της χαμηλής τιμής ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος και περαιτέρω μείωση της ήδη χαμηλής τιμής», «η αγορά του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία χωρίς την παρακράτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης», τα οποία είναι πολύ σημαντικά και σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης «ανακουφίζουν τον αγροτικό κόσμο και δίνουν την ευκαιρία να δείξει η κυβέρνηση ότι από τη δική της πλευρά έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα».

Tόνισε δε πως «η κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο αποφάσισε να υπάρχει κλειδωμένη τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα και μάλιστα για τα δύο πρώτα χρόνια αυτή η τιμή να είναι απολύτως δεδομένη και απολύτως συγκεκριμένη».

Υποστήριξε ότι υπάρχει πίεση στον αγροτικό κόσμο λόγω της χαμηλής τιμής των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά και «η κυβέρνηση για να ενισχύσει τους αγρότες αυτή την κρίσιμη περίοδο βλέπει ότι μπορεί να παρατείνει αυτή την κλειδωμένη τιμή για τουλάχιστον δύο χρόνια, αλλά μπορεί και να μειώσει ακόμα περισσότερο την τιμή και να τη φτάσει σε ένα λογική τιμή».

Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχει βάση εκκίνησης διαλόγου για τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά «κάτι που η κυβέρνηση έχει πει με κάθε δυνατό τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση» και τόνισε «πως γίνεται ήδη συζήτηση για αξιοσημείωτα χαμηλότερη τιμή» και προσέθεσε πως έχουν προχωρήσει πολύ οι συζητήσεις.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει συμφωνία «να αποζημιώνεται στο 100% η όποια καταστροφή μέσω του ΕΛΓΑ του φυτικού ή του ζωτικού κεφαλαίου και όχι το 70% όπως είναι μέχρι σήμερα».

Επίσης όπως είπε είναι υπό συζήτηση το πώς θα δοθούν τα χρήματα που θα προκύψουν ουσιαστικά μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και «τα οποία κατά κάποιον τρόπο περισσεύουν από τη βασική ενίσχυση να μπορούν να ανακατανεμηθούν εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη».

«Αν υπάρχει ένα πεδίο συζήτησης με τους εκπροσώπους των αγροτών είναι το πώς θα διαθέσουμε αυτά τα χρήματα με τον καλύτερο και τον σωστότερο δυνατό τρόπο, πάντα μέσα στα πλαίσια που επιβάλλει η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα δεδομένα που υπάρχουν μέσω του εθνικού προϋπολογισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την ξεκαθαρίζουμε προς την κάθε κατεύθυνση», προσέθεσε.

Τσιάρας για αγρότες: «Τι άλλαξε μέσα σε μια εβδομάδα και δεν προσήλθαν για διάλογο;»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επέρριψε στους αγρότες το γεγονός ότι δεν προσήλθαν στο τραπέζι του διαλόγου.

«Μετά την προηγουμένη Δευτέρα που έγινε από εμένα η εξαγγελία αυτών των μέτρων υπήρχε θετική έκφραση από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών και οι ίδιοι ήταν αυτοί που είπαν ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος προκειμένου να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το τι άλλαξε μετά από 1-2 μέρες και αυτό μετατράπηκε σε άρνηση είναι κάτι που ούτε εγώ γνωρίζω και πιθανότατα θα πρέπει οι ίδιοι να το εξηγήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει κανείς να δει τι βήματα γίνονται από την κάθε πλευρά και να αξιολογήσει αν η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έχει κάνει την προσπάθεια που της αναλογεί και αν από την άλλη πλευρά η απλή άρνηση του διαλόγου δεν είναι τελικά προϊόν του γεγονότος ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τα δικά της βήματα αλλά ενδεχομένως της μη επιθυμίας να βρεθούν σε ένα τραπέζι συζήτησης», προσέθεσε.

Ο κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι οι αγρότες ζήτησαν ορισμένα πράγματα και ότι η κυβέρνηση ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό κάποια εξ αυτών.

«Από τα 26 αιτήματα, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί, τα τέσσερα είναι ώριμα και μπορούν να φτάσουν κάποια στιγμή σε μία φάση υλοποίησης, αλλά υπάρχουν και κάποια αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν όπως π.χ. δεν μπορούν να υπάρχουν κατώτερες δεσμευτικές τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, δεν μπορεί να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, δεν μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα, τα οποία η ίδια η παρουσία της χώρας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια δεν μας επιτρέπει να κάνουμε, ούτε μπορούν από τη μία ημέρα στην άλλη να διπλασιαστούν οι συντάξεις των αγροτών», είπε χαρακτηριστικά.



