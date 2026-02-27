Τσίπρας: Ανακοίνωσε τον επόμενο σταθμό της «Ιθάκης» - Στην Κοζάνη στις 7 Μαρτίου

Τον επόμενο σταθμό για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα είναι η πόλη της Κοζάνης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, η «Ιθάκη» έρχεται στην Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης, Φιλίππου Β' 30 για μια ακόμη παρουσίαση, με ώρα προσέλευσης τις 18:30.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη πραγματοποιήσει παρουσιάσεις του πρώτου του βιβλίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πάτρα.