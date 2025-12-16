Τσίπρας από Πάτρα: «Η κοινωνία χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και εμπιστοσύνης»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τόνισε την ανάγκη για την αναγέννηση της προοδευτικής παράταξης και την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του "Ιθάκη", στην Πάτρα.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι πρωτοβουλίες για μια προοδευτική παράταξη νίκης είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες, διότι ο νόστος της δικαιοσύνης, της προόδου, της αλλαγής, είναι πολύ ισχυρός για να φοβηθεί τις φουρτούνες», προσθέτοντας ότι «η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και εμπιστοσύνης».

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθη, αλλά έχουμε τη λάθος κυβέρνηση, που επιβάλλει σε όλες τις πλευρές της οικονομίας και της κοινωνίας τα καταστροφικά δόγματα ενός άγριου νεοφιλελευθερισμού, βαλκανικού τύπου» και συνέχισε: «Πρωτοφανής διαφθορά, δημοκρατία της διαπλοκής και ανικανότητα, αδιαφορία για τη ζωή των πολλών και νεποτισμός, ακρίβεια που μαστίζει την πλειοψηφία της κοινωνίας, προκλητικός πλούτος που συσσωρεύεται σε ελάχιστους, στεγαστική κρίση και αιμορραγία της μετανάστευσης.

Με το δημογραφικό να εξελίσσεται ραγδαία σε υπαρξιακή εθνική κρίση. Όλα φέρουν το αποτύπωμα της πολιτικής τους. Καθρέφτης και αποτύπωμα αυτής της πολιτικής είναι και ο προϋπολογισμός που ψηφίζεται σήμερα».

Μιλώντας για το βιβλίο του, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι «το κύμα της πολεμικής, της εμπάθειας και της συκοφάντησης για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, δεν σηκώθηκε μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν, αλλά γιατί, κυρίως, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο», συμπληρώνοντας:

«Αυτό που τους βολεύει είναι η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος. Και αυτή τη στασιμότητα απειλεί η ‘Ιθάκη'. Όχι ως ένα ταξίδι που έγινε στο παρελθόν, αλλά ως ένα ταξίδι που ετοιμάζεται για το μέλλον. Για να παραφράσω μια γνωστή φράση: Το φάντασμα της ‘Ιθάκης' πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους».

Η «Ιθάκη» και το ταξίδι του αύριο

Αναφερόμενος στο βιβλίο του "Ιθάκη", ο Τσίπρας εξήγησε πως η κριτική που δέχεται για το έργο του δεν είναι μόνο λόγω του ότι «καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν», αλλά κυρίως επειδή «τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο». Η «Ιθάκη», όπως είπε, δεν αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά σε μια Ελλάδα του μέλλοντος που δεν θα εξευτελίζεται στην Ευρώπη, αλλά θα αξίζει.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι το βιβλίο του αναλύει το ταξίδι του χθες, για να προετοιμαστεί το ταξίδι του αύριο, και η πρόθεση είναι να οικοδομηθεί μια χώρα που θα σέβεται το κράτος δικαίου και θα έχει μια δημοκρατική και δικαιότερη πορεία στην Ευρώπη.

H κρίση του αγροτικού τομέα

Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα και οι κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων αποτέλεσαν σημαντικό σημείο στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Αφού ανέφερε τη κυβερνητική αδιαφορία για την πρωτογενή παραγωγή και την έλλειψη στήριξης στους αγρότες, τόνισε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης επενδύει σε μοντέλα όπως το real estate και τον τουρισμό, παραμελώντας τα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία της οικονομίας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση «επένδυσε σε ένα παραγωγικό μοντέλο θνησιγενές», και καταφέρθηκε κατά της κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που αντί να στηρίξουν την παραγωγή, χρηματοδότησαν πελατειακά δίκτυα.

Επέκρινε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι «πολύ φοβάμαι ότι όσα έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου».

Η ανανέωση της προοδευτικής παράταξης

Η βασική πρόταση του Τσίπρα ήταν η δημιουργία ενός νέου, ισχυρού προοδευτικού κινήματος, το οποίο θα κινητοποιήσει τη βάση και θα φέρει αλλαγή στους πολιτικούς συσχετισμούς. «Η χώρα και το πολιτικό της σύστημα χρειάζονται ισχυρή προοδευτική παράταξη, με πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και σήμερα δεν έχει», ανέφερε.

Ο Τσίπρας ζήτησε μια ριζική ανασύνθεση της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, μια πολιτική δύναμη που θα τολμήσει να συγκρουστεί με τη διαφθορά και τη διαπλοκή, και θα αναδείξει μια νέα συλλογική κουλτούρα που θα αναγεννήσει την Ελλάδα.

Ο Τσίπρας κατηγόρησε και την αντιπολίτευση ότι δεν μπορεί να προσφέρει ελπίδα για αλλαγή.

«Για αυτό», όπως σημείωσε, «είναι επείγον σήμερα να υπάρξει ένα σοκ εμπιστοσύνης, μια μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών, για να αποτρέψουμε τα χειρότερα, για να αλλάξει πορεία η χώρα και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης».

«Κι αυτό σημαίνει», όπως τόνισε, «μια ριζική, σεισμική αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου, μια δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης».

«Και σημαίνει επίσης», ανέφερε, «ανάδειξη μέσα από κοινωνικές διεργασίες, μιας πολιτικής δύναμης που θα έχει τη βούληση, το θάρρος, αλλά και την αποδεδειγμένη στην πράξη πολιτική εμπειρία και αποφασιστικότητα, να συγκρουστεί όχι μόνο με τις παθογένειες, αλλά και με

ό, τι τις γεννάει και τις αναπαράγει, δηλαδή την ασυδοσία του μεγάλου πλούτου και τον εναγκαλισμό του με την πολιτική εξουσία».

Όπως σημείωσε, «Για να υπάρχει η ελπίδα της αλλαγής πρέπει να συντελούνται δύο προϋποθέσεις: Να θέλεις και να μπορείς. Και φοβάμαι ότι δεν συντελούνται ούτε η μία ούτε η άλλη, από τους υπάρχοντες σχηματισμούς».

Σύμφωνα με τον Τσίπρα, η πολιτική αλλαγή δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά επιτακτική και χρειάζεται να είναι αποτέλεσμα μιας δημιουργικής διεργασίας, όπου οι πολίτες θα είναι ενεργοί και θα επιδιώξουν την υπέρβαση του παρελθόντος, βάζοντας τις βάσεις για μια νέα ελπίδα και προοπτική για την Ελλάδα.