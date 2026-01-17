Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: «Το ταξίδι ξανάρχισε – Η κοινωνία ζητά μια μεγάλη προοδευτική παράταξη»

Με ένα ηχηρό μήνυμα επιστροφής και πολιτικής επανεκκίνησης εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το βιβλίο του «Ιθάκη».

Από το βήμα του Ολυμπίου, ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε την ανάγκη για μια «νικηφόρα προοδευτική παράταξη, έτοιμη να αναλάβει τα ηνία της χώρας».

«Δεν αρκεί το περιτύλιγμα – Πρέπει να δουλέψουμε στο περιεχόμενο»

Ο Τσίπρας στάθηκε στην ανάγκη ουσιαστικής πολιτικής δουλειάς, τονίζοντας ότι η αυτοκριτική είναι απαραίτητη:

«Δεν τα κάναμε όλα σωστά εμείς και λάθος αποφάσισαν οι πολίτες.

Πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές, για τα προγράμματα, να δούμε πώς μπορεί να πάει η χώρα μπροστά».

Υπογράμμισε ότι η επόμενη μέρα απαιτεί «πλήρες σχέδιο για να επουλωθούν οι μεγάλες πληγές» και διαβεβαίωσε ότι εργάζεται «εντατικά και μεθοδικά» πάνω σε αυτό.

«Η κοινωνία κινείται – Αναζητά εναλλακτική»

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε μια κοινωνία που, όπως είπε, «αναζητά διέξοδο και εναλλακτική προοπτική»:

«Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης και ισχυρής προοδευτικής παράταξης που θα μπορέσει να βάλει τέλος στο κράτος της απολυταρχίας, της ολιγαρχίας, της αδικίας και της διαφθοράς».

Τόνισε ότι ο προοδευτικός κόσμος δεν αναζητά «μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα» ούτε «μια ακόμη δύναμη διαμαρτυρίας», αλλά μια πραγματική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Ο Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη ανασύνθεσης του δημοκρατικού χώρου: «Η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης που θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί τη νέα ελπίδα, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Θα γίνει με σχέδιο και μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα».

«Έχουμε πυξίδα – Το ταξίδι ξανάρχισε»

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας:

«Η μεγάλη και νικηφόρα προοδευτική παράταξη, αποφασισμένη, ριζοσπαστική, έμπειρη, έτοιμη να αναλάβει τα ηνία της χώρας, θα γίνει πράξη. Όσο κι αν τη διαβάλλουν, όσο κι αν την πολεμούν, όσο κι αν τη συκοφαντούν πριν καν εμφανιστεί».

Και πρόσθεσε: «Με τους χιλιάδες δημοκρατικούς πολίτες θα πορευτούμε προς τη νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε».