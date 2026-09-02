Τσίπρας: Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης 7,39 δισ. - Τι αναμένεται να εξαγγείλει σήμερα στη Θεσσαλονίκη

«Παράγουμε περισσότερο. Μοιράζουμε Δικαιότερα. Ζούμε καλύτερα», είναι το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, που θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του στο Porto Palace.

Πρόκειται, έλεγαν οι συνεργάτες του, για «ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας» και προσέθεταν: «Είναι ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης».

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας «θα εξαγγείλει και θα δεσμευτεί για:

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και Πατριωτική Εισφορά για Δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου.

Πλήρως κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισ. στη τετραετία με εξασφαλισμένους πόρους, χωρίς να περιλαμβάνεται η Πατριωτική Εισφορά, που θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση - Καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα.

Δημοσιονομική αξιοπιστία, αλλά και σταθερή προστασία στους πιο αδύναμους.

Καμία μόνιμη παροχή, χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο.

Αναλυτικά και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, σημαντικός πυλώνας του Σχεδίου για τη χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού και της Δίκαιης Ανάπτυξης, που προτείνει, θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπογραμμίζουν ότι η δικαιότερη κατανομή των βαρών θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την θέσπιση «Πατριωτικής Εισφοράς».

Οι συνεργάτες του υπογράμμιζαν ότι δεν υπάρχει υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ότι αυτό φανερώνει το γεγονός ότι ακόμη και η «Πατριωτική Εισφορά», που είναι σημαντικό μέρος του σχεδιασμού και αναμένεται να αυξήσει κατά πολύ τον ετήσιο δημοσιονομικό χώρο, δεν υπολογίζεται στο διαθέσιμο χώρο που θα κατανέμει τις παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα εξαγγείλει.

Τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης

Συνοπτικά το σχέδιο προβλέπει:

Για την τετραετία 2027 έως 2030, μικτό κόστος μέτρων 7,39 δισ. Μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισ. Καθαρή δαπάνη 5,47 δισ. Και διαθέσιμος χώρος 5,60 δισ.

«Το σχέδιο κλείνει. Και αφήνει και αποθεματικό», αναφέρουν οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα. Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται η «Πατριωτική Εισφορά» που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, λένε οι ίδιοι συνεργάτες του.

«Ο κανόνας του Σχεδίου είναι απλός» σημειώνουν και προσθέτουν: «Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Δημοσιονομική αξιοπιστία δεν σημαίνει κοινωνική ακινησία. Αντίθετα, είναι προοδευτική υποχρέωση γιατί μόνο ένα αξιόπιστο κράτος μπορεί να προστατεύει σταθερά τους πιο αδύναμους.

«Λέμε από πριν τι χωράει, πότε χωράει και ποιος το πληρώνει», σημείωναν.